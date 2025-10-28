خبرگزاری کار ایران
اسامی محرومان هفته نهم لیگ برتر فوتبال

اسامی محرومان هفته نهم لیگ برتر فوتبال
از سوی سازمان لیگ فوتبال ایران، اسامی محرومان هفته نهم لیگ برتر باشگاه‌های فوتبال کشور در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان لیگ، اسامی محرومان هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر خلیج فارس به شرح زیر اعلام شد:

رسول خطیبی سرمربی انضباطی (مس رفسنجان)

ابوالفضل سلیمانی (کارت قرمز) استقلال خوزستان

پیمان شیرزادی (تدارکات ۲ اخطاره) چادرملو اردکان

علی شجاعی (۴ اخطاره) خیبرخرم آباد

یادآور می‌گردد؛ طبق قوانین، مسئولیت اعمال محرومیت‌های اعضای یک تیم بر عهده باشگاه مربوطه بوده و می‌بایستی در این خصوص دقت نظر لازم از سوی باشگاهها خاصه در خصوص بازیکنانی که در فصل گذشته بازیکن باشگاه نبوده و از تیم دیگری به خدمت گرفته شده‌اند،  به عمل آید تا در مسابقات خود از بازیکنان و کادر فنی – اجرایی  که دارای محرومیت شده‌اند استفاده نکنند.

بدیهی است؛ سازمان لیگ فوتبال نیز این آمادگی را دارد که پاسخ استعلام باشگاهها را در این زمینه با بررسی مستندات مربوطه انجام دهد. لذا اعلام این لیست صرفا به جهت اطلاع رسانی و انجام هماهنگی‌های بعدی می‌باشد و مسئولیت کامل آن بر عهده باشگاههای شرکت کننده در مسابقات خواهد بود.

انتهای پیام/
