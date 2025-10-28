خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گزارش رضا شاهرودی به حدادی درباره آخرین وضعیت آکادمی

گزارش رضا شاهرودی به حدادی درباره آخرین وضعیت آکادمی
کد خبر : 1706351
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر آکادمی تیم فوتبال پرسپولیس با حضور در باشگاه با پیمان حدادی دیدار و گفتگو داشت.

به گزارش ایلنا، رضا شاهرودی امروز (سه‌شنبه) در باشگاه حضور پیدا کرد و در ارتباط با مسایل آکادمی فوتبال باشگاه با رئیس هیات مدیره، سرپرست مدیرعاملی دیدار و گفتگو داشت.

مدیر آکادمی باشگاه در این نشست، گزارش کاملی را از روند طی شده از ابتدای فصل، ادامه برنامه‌ها و نیازهای آکادمی ارایه داد.

پیمان حدادی که از ابتدای حضور در باشگاه پرسپولیس، طی سال‌های گذشته همواره توجه ویژه‌ای به موضوع فوتبال پایه داشته است نیز در این جلسه بر ارتقاء کمی و کیفی فعالیت آکادمی و توجه به هر دو بخش کسب نتایج و کشف و پرورش استعدادها تاکید کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ