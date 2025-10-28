گزارش رضا شاهرودی به حدادی درباره آخرین وضعیت آکادمی

به گزارش ایلنا، رضا شاهرودی امروز (سه‌شنبه) در باشگاه حضور پیدا کرد و در ارتباط با مسایل آکادمی فوتبال باشگاه با رئیس هیات مدیره، سرپرست مدیرعاملی دیدار و گفتگو داشت.

مدیر آکادمی باشگاه در این نشست، گزارش کاملی را از روند طی شده از ابتدای فصل، ادامه برنامه‌ها و نیازهای آکادمی ارایه داد.

پیمان حدادی که از ابتدای حضور در باشگاه پرسپولیس، طی سال‌های گذشته همواره توجه ویژه‌ای به موضوع فوتبال پایه داشته است نیز در این جلسه بر ارتقاء کمی و کیفی فعالیت آکادمی و توجه به هر دو بخش کسب نتایج و کشف و پرورش استعدادها تاکید کرد.

