غایب بزرگ پرسپولیس برای بازی تراکتور مشخص شد

غایب بزرگ پرسپولیس برای بازی تراکتور مشخص شد
امید عالیشاه در تمرین امروز تیم پرسپولیس غایب بود و بازی تیمش برابر تراکتور را از دست داد.

به گزارش ایلنا، تمرین امروز تیم پرسپولیس بدون حضور امید عالیشاه برگزار شد. او با مصدومیت همسترینگ مواجه شده و به همین دلیل احتمالا دو سه هفته از میادین دور خواهد بود و در بازی تراکتور هم شرکت نخواهد کرد. 

باتوجه به برگزاری بازی بدون تماشاگر، عملا حساسیتی برای حضور عالیشاه وجود نداشت اما مصدومیت بازی قبلی مانع از این اتفاق شد.  او در بازی به علت مصدومیت جای خود را به اورونوف داد. 

البته او معتقد است مصدومیتش جزئی است و احتمال دارد به هفته بعد هم برسد اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد عالیشاه در بازی استقلال خوزستان هم غایب خواهد بود.

