فریاد کریم باقری برای بازی تراکتور

به گزارش ایلنا، در حالی‌که نگاه‌ها به اوسمار ویرا دوخته شده، زمین تمرین شهید کاظمی صحنه‌ای آشنا را تجربه می‌کند؛ کریم باقری، مرد آرام و مورد احترام نیمکت پرسپولیس، بار دیگر هدایت تمرینات سرخ‌پوشان را در دست گرفته است.

این نخستین‌بار نیست که باقری در چنین موقعیتی قرار دارد. فصل گذشته نیز درست پیش از ورود اسماعیل کارتال به تهران، او بود که تیم را برای دیدار حساس برابر تراکتور آماده کرد؛ مسابقه‌ای که با پیروزی دو بر صفر پرسپولیس همراه شد و بار دیگر نقش تأثیرگذار او را در پشت صحنه به نمایش گذاشت و البته با این برد دوره سرمربیگری موقت آقا کریم با ده امتیاز به پایان رسید.

حالا دوباره تاریخ تکرار شده است. در حالی که اوسمار ویرا در مسیر بازگشت به تهران قرار دارد تا جانشین هاشمیان شود، کریم باقری طی دو روز گذشته با شور و حرارت تمرینات را زیر نظر گرفته و تیم را برای بازی مهم برابر تراکتور آماده می‌کند.

با توجه به زمان پرواز و ورود سرمربی برزیلی، احتمال زیادی وجود دارد که باقری در دیدار تبریز نیز کنار خط بایستد و وظیفه هدایت تیم را درحالی که اوسمار روی سکوهاست برعهده داشته باشد. او که با تجربه، وقار و تسلطش همواره نقش حلقه اتصال بین بازیکنان و کادر فنی را ایفا کرده، بار دیگر در نقطه‌ای ایستاده که باید با آرامش همیشگی‌اش، پرسپولیس را از گذرگاه حساس دیگری عبور دهد.

