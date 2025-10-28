عیادت بازیکنان استقلال از نسا احدی

به گزارش ایلنا، نسا احدی، بازیکن تیم فوتسال زنان استقلال، چند هفته پیش در جریان دیدار حساس مقابل پالایش نفت اصفهان دچار مصدومیت از ناحیه زانو شد.

این حادثه در جریان یکی از درگیری‌های بازی رخ داد و باعث شد تا احدی با درد شدیدی زمین را ترک کند. پس از انجام معاینات اولیه، تیم پزشکی استقلال تشخیص داد که زانوی او دچار آسیب در ناحیه رباط صلیبی شده است.

پزشک و فیزیوتراپیست تیم فوتسال زنان استقلال در گفت‌وگویی درباره وضعیت این بازیکن توضیح داده بود:«متأسفانه در جریان بازی با پالایش نفت اصفهان، نسا احدی دچار چرخش زانو شد. پس از انجام اقدامات اولیه، برای بررسی دقیق‌تر MRI انجام شد و نتایج اولیه نشان داد که رباط صلیبی زانو آسیب دیده است. با توجه به التهاب موجود، تصمیم‌گیری نهایی درباره روند درمان به دو تا سه هفته آینده موکول شده است.»

در همین راستا و برای تقویت روحیه این بازیکن ارزشمند، روز گذشته جمعی از بازیکنان، اعضای کادر فنی و مدیر رسانه تیم فوتسال زنان استقلال با حضور در بیمارستان از نسا احدی عیادت کردند. در این دیدار صمیمانه، بازیکنان ضمن احوال‌پرسی و اهدای گل، برای او آرزوی سلامتی و بازگشت هرچه سریع‌تر به میادین ورزشی کردند.

این اقدام احساسی با استقبال هواداران و صفحات رسمی باشگاه نیز همراه شد. رسانه رسمی استقلال با انتشار تصاویری از این دیدار، از همبستگی و همدلی در تیم زنان استقلال تمجید کرد و نوشت:«خانواده استقلال در روزهای سخت کنار هم می‌مانند. برای نسا احدی، بازیکن پرتلاش و بااخلاق تیم فوتسال زنان استقلال، آرزوی بهبودی کامل داریم.»

