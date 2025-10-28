به گزارش ایلنا به نقل از گاتزتا دلو اسپورت، یوونتوس امروز با اسپالتی تشکیل جلسه خواهد داد تا جزئیات قرارداد و همچنین پروژه فنی تیم را پس از اخراج تودور مورد بحث و بررسی قرار دهد.

وب‌سایت فوتبال ایتالیا روز دوشنبه به طور اختصاصی گزارش داده بود که یوونتوس بلافاصله پس از جدایی تودور، تماس با اسپالتی را آغاز کرده است.

بیانکونری در حال حاضر ۸ بازی متوالی است که رنگ پیروزی را ندیده و در چهار مسابقه اخیر نیز موفق به گلزنی نشده است.

اسپالتی که در فصل ۲۳-۲۰۲۲ موفق شد ناپولی را به قهرمانی سری آ برساند، از ماه ژوئن گذشته، پس از برکناری از تیم ملی ایتالیا، بدون تیم بوده است.

بر اساس گزارش توتو اسپورت، قرارداد پیشنهادی به اسپالتی، تا پایان فصل خواهد بود و در صورت کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا، بندی برای تمدید خودکار در آن گنجانده شده است.

روزنامه گاتزتا مدعی شده که اسپالتی پیشنهادهای جذاب باشگاه‌های عربستانی و ترکیه‌ای را رد کرده و مشتاق پذیرش هدایت یوونتوس است. با این حال، در صورتی که دو طرف در این نشست به توافق نرسند، روبرتو مانچینی و رافائله پالادینو همچنان به عنوان نامزدهای احتمالی برای هدایت بانوی پیر باقی خواهند ماند.

