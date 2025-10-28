خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جلسه مهم اسپالتی با یوونتوس امروز برگزار می‌شود

جلسه مهم اسپالتی با یوونتوس امروز برگزار می‌شود
کد خبر : 1706318
لینک کوتاه کپی شد.

دامینو کومولی، مدیر ورزشی باشگاه یوونتوس، قرار است امروز (سه‌شنبه) با لوچانو اسپالتی، سرمربی سابق تیم ملی ایتالیا، برای ارائه قرارداد و سپردن هدایت تیم به او، به جای ایگور تودور برکنار شده، ملاقات کند.

به گزارش ایلنا به نقل از گاتزتا دلو اسپورت، یوونتوس امروز با اسپالتی تشکیل جلسه خواهد داد تا جزئیات قرارداد و همچنین پروژه فنی تیم را پس از اخراج تودور مورد بحث و بررسی قرار دهد.

وب‌سایت فوتبال ایتالیا روز دوشنبه به طور اختصاصی گزارش داده بود که یوونتوس بلافاصله پس از جدایی تودور، تماس با اسپالتی را آغاز کرده است. 

بیانکونری در حال حاضر ۸ بازی متوالی است که رنگ پیروزی را ندیده و در چهار مسابقه اخیر نیز موفق به گلزنی نشده است.

اسپالتی که در فصل ۲۳-۲۰۲۲ موفق شد ناپولی را به قهرمانی سری آ برساند، از ماه ژوئن گذشته، پس از برکناری از تیم ملی ایتالیا، بدون تیم بوده است.

بر اساس گزارش توتو اسپورت، قرارداد پیشنهادی به اسپالتی، تا پایان فصل خواهد بود و در صورت کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا، بندی برای تمدید خودکار در آن گنجانده شده است.

روزنامه گاتزتا مدعی شده که اسپالتی پیشنهادهای جذاب باشگاه‌های عربستانی و ترکیه‌ای را رد کرده و مشتاق پذیرش هدایت یوونتوس است. با این حال، در صورتی که دو طرف در این نشست به توافق نرسند، روبرتو مانچینی و رافائله پالادینو همچنان به عنوان نامزدهای احتمالی برای هدایت بانوی پیر باقی خواهند ماند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ