خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ورزشگاه امام رضا به چرخه مسابقات بازمی‌گردد

ورزشگاه امام رضا به چرخه مسابقات بازمی‌گردد
کد خبر : 1706282
لینک کوتاه کپی شد.

نساجی مازندران در ورزشگاه بزرگ مشهد از حریف خود در جام حذفی میزبانی می‌‌‌کند.

به گزارش ایلنا، ورزشگاه امام رضا مشهد تا چند روز دیگر به صورت رسمی به چرخه میزبانی بازخواهد گشت. قرار است بازی تیم‌های نساجی مازندران و شهید قندی یزد در مرحله سوم جام حذفی در این ورزشگاه برگزار شود.

تاریخ این مسابقه، روز شنبه هفته آینده ۱۰ آبان خواهد بود.

آخرین برنامه برای برگزاری یک دیدار رسمی در ورزشگاه امام رضا مشهد، بازی تیم ملی ایران مقابل کره شمالی در مرحله انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ بود که در نهایت برگزار نشد.

ناگفته نماند زیرکشت رفتن چمن ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر علت انتخاب این ورزشگاه برای میزبانی از این بازی تیم نساجی است. البته میزبانی بعدی این تیم مقابل مس سونگون در لیگ یک که قرار است روز جمعه ۲۳ آبان انجام شود، در ورزشگاه شهید وطنی برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ