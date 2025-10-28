به گزارش ایلنا، ورزشگاه امام رضا مشهد تا چند روز دیگر به صورت رسمی به چرخه میزبانی بازخواهد گشت. قرار است بازی تیم‌های نساجی مازندران و شهید قندی یزد در مرحله سوم جام حذفی در این ورزشگاه برگزار شود.

تاریخ این مسابقه، روز شنبه هفته آینده ۱۰ آبان خواهد بود.

آخرین برنامه برای برگزاری یک دیدار رسمی در ورزشگاه امام رضا مشهد، بازی تیم ملی ایران مقابل کره شمالی در مرحله انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ بود که در نهایت برگزار نشد.

ناگفته نماند زیرکشت رفتن چمن ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر علت انتخاب این ورزشگاه برای میزبانی از این بازی تیم نساجی است. البته میزبانی بعدی این تیم مقابل مس سونگون در لیگ یک که قرار است روز جمعه ۲۳ آبان انجام شود، در ورزشگاه شهید وطنی برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/