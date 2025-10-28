وداع احساسی علیپور با وحید هاشمیان

به گزارش ایلنا، علی علیپور مهاجم پرسپولیس با انتشار پیامی صمیمی و احساسی در استوری اینستاگرام خود، از وحید هاشمیان پس از جدایی او از نیمکت سرخ‌پوشان قدردانی کرد.

در این استوری که با عنوان «خداحافظ جنتلمن» منتشر شده، علیپور با انتشار تصویری از هاشمیان در کنار زمین نوشت: «دوران همکاری ما کوتاه بود اما در همین دوران کوتاه، تعصب و تعهد و تخصص شما را به چشم دیدم. بابت همه چیز ممنون مربی. هر جا که در این جهان باشی، جایت در گوشه‌ای از قلب ما محفوظ است؛ هم به‌عنوان مربی حرفه‌ای و هم به‌عنوان انسان درست… دست خدا همراهت.»

این پیام در حالی منتشر شده که علیپور در دوران حضور هاشمیان، یکی از بازیکنان مورد اعتماد سرمربی بود و در ترکیب اصلی پرسپولیس بار دیگر به روزهای درخشان خود نزدیک شد.

