به گزارش ایلنا، پیمان حدادی در مورد شایعات مطرح شده مبنی بر اینکه انتصاب‌های رسانه‌ای بدون هماهنگی انجام شده، اظهار داشت: با توجه به خالی بودن برخی پست‌های رسانه‌ای پس از تغییرات مدیریتی و استعفای مصطفی لشگری، می‌بایست جهت هماهنگی و انتشار اخبار و در جریان قرار گرفتن رسانه‌ها و ارتباط بیشتر با اصحاب رسانه و هواداران، از شرایط روز و جاری باشگاه، جا به جایی‌هایی صورت می‌گرفت.

حدادی تصریح کرد: بر همین اساس، طی صحبت‌ها و جلساتی که با آقای اینانلو داشتیم، بر اساس پیشنهاد ایشان، انتصاب‌ها صورت گرفت تا دوستان تا زمان اعلام رسمی مدیر عامل، وظایف رسانه‌ای را انجام دهند. از این رو تصمیمی بدون نظر و هماهنگی اتخاذ نشده است.

