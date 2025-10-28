خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حدادی: این انتصاب‌ها در پرسپولیس ضروری بود

حدادی: این انتصاب‌ها در پرسپولیس ضروری بود
کد خبر : 1706215
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس هیات مدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس، انتصاب‌های جدید رسانه‌ای بر اساس اختیارات رئیس کمیته رسانه را تایید کرد.

به گزارش ایلنا، پیمان حدادی در مورد شایعات مطرح شده مبنی بر اینکه انتصاب‌های رسانه‌ای بدون هماهنگی انجام شده، اظهار داشت: با توجه به خالی بودن برخی پست‌های رسانه‌ای پس از تغییرات مدیریتی و استعفای مصطفی لشگری، می‌بایست جهت هماهنگی و انتشار اخبار و در جریان قرار گرفتن رسانه‌ها  و ارتباط بیشتر با اصحاب رسانه و هواداران، از شرایط روز و جاری باشگاه، جا به جایی‌هایی صورت می‌گرفت.

حدادی تصریح کرد: بر همین اساس، طی صحبت‌ها و جلساتی که با آقای اینانلو داشتیم، بر اساس پیشنهاد ایشان، انتصاب‌ها صورت گرفت تا دوستان تا زمان اعلام رسمی مدیر عامل، وظایف رسانه‌ای را انجام دهند. از این رو تصمیمی بدون نظر و هماهنگی اتخاذ نشده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ