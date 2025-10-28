بازی های آسیایی جوانان بحرین؛
صعود شیرین شاگردان شریف به فینال مسابقات آسیایی جوانان
تیم ملی فوتسال دختران نوجوان کشورمان با پیروزی برابر چین تایپه موفق شد به فینال این مسابقات صعود کند.
به گزارش ایلنا، بازی تیم ملی فوتسال دختران نوجوان ایران برابر چین تایپه از مرحله نیمه نهایی رقابتهای آسیایی جوانان 2025 – بحرین امروز سه شنبه 6 آبان از ساعت 10:30 به وقت تهران در منامه برگزار شد و این بازی در وقت قانونی با نتیجه دو بر دو به پایان رسید و ملیپوشان در ضربات پنالتی موفق شدند، چین تایپه را شکست دهند و به فینال مسابقات راه پیدا کردند.
بازی رده بندی و فینال این رقابتها نیز چهارشنبه 7 آبان برگزار خواهد شد.