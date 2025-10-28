صعود شیرین شاگردان شریف به فینال مسابقات آسیایی جوانان

به گزارش ایلنا، بازی تیم ملی فوتسال دختران نوجوان ایران برابر چین تایپه از مرحله نیمه نهایی رقابت‌های آسیایی جوانان 2025 – بحرین امروز سه شنبه 6 آبان از ساعت 10:30 به وقت تهران در منامه برگزار شد و این بازی در وقت قانونی با نتیجه دو بر دو به پایان رسید و ملی‌پوشان در ضربات پنالتی موفق شدند، چین تایپه را شکست دهند و به فینال مسابقات راه پیدا کردند.

بازی رده بندی و فینال این رقابت‌ها نیز چهارشنبه 7 آبان برگزار خواهد شد.

