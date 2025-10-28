به گزارش ایلنا، دیدار دو تیم پوهانگ استیلرز کره جنوبی و پاتوم تایلند از گروه H مسابقات سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا 26/ 2025 روز پنجشنبه 6 آذر در پوهانگ کره جنوبی برگزار می شود و با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا پیام حیدری به عنوان داور، فرهاد فرهادپور و علی احمدی به عنوان کمک های وی قضات این بازی را برعهده دارند. همچنین امیر عرب براقی به عنوان داور چهارم در این بازی حضور دارد.

ناظر داوری از ژاپن و نماینده مسابقه از کشور ویتنام انتخاب شده است.

