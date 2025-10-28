خبرگزاری کار ایران
قضاوت تیم داوری ایران در رقابت‌های سطح دو لیگ قهرمانان

کنفدراسیون فوتبال آسیا از قضاوت پیام حیدری در مسابقات سطح دو لیگ قهرمانان آسیا خبر داد.

به گزارش ایلنا، دیدار دو تیم پوهانگ استیلرز کره جنوبی و پاتوم تایلند از گروه H مسابقات سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا 26/ 2025 روز پنجشنبه 6 آذر در پوهانگ کره جنوبی برگزار می شود و با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا پیام حیدری به عنوان داور، فرهاد فرهادپور و علی احمدی به عنوان کمک های وی قضات این بازی را برعهده دارند. همچنین امیر عرب براقی به عنوان داور چهارم در این بازی حضور دارد.

ناظر داوری از ژاپن و نماینده مسابقه از کشور ویتنام انتخاب شده است.

