شایعه خاص در مورد وحید هاشمیان تکذیب شد

به گزارش ایلنا، در روزهای گذشته صحبتهایی در مورد پیشنهاد پرسپولیس برای ادامه کار وحید هاشمیان در این باشگاه وجود داشت که حالا با واکنش رسمی از سوی هر دو طرف همراه شده است.

اینانلو در مورد پیشنهاد مدیر ورزشی یا فنی به هاشمیان گفت: این هم یکی از مواردی است که من میگویم به سرعت اخبار می‌آید و کنترل نمی‌شود. ما نگفتیم که بیایید مدیر ورزشی بشوید، ما گفتیم شما حیف هستید و تجربه شما نیاز است. میگفتیم ای کاش می‌شد یک تیم را در اختیار شما بگذاریم که بازیکن تربیت کنید.

او درباره پاسخ هاشمیان به این پیشنهاد عجیب هم اظهار داشت: جمله ایشان این بود که من غیر سرمربیگری حاضر نیستم شغل دیگری را داشته باشم. ما پیشنهاد تیم پایه به آنها دادیم و به ایشان گفتیم حیف است.

انتهای پیام/