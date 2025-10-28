بند باورنکردنی در قرارداد جدید اوسمار با پرسپولیس

به گزارش ایلنا، در حالی که ساعاتی بعد اوسمار برای پذیرفتن هدایت تیم پرسپولیس وارد ایران خواهد شد تا پس از معارفه، همراه با اعضای تیم راهی تبریز شود، عضو پرنفوذ هیئت‌مدیره باشگاه سرخپوش تهرانی می‌گوید قرارداد فصل دوم او یک پیش شرط مهم برای اجرا خواهد داشت و به این ترتیب دست باشگاه را برای ایفای تعهدات باز می‌گذارد.

نکته جالب اینکه رسانه‌های مختلف از قرارداد ۱.۴ میلیون دلاری او به همراه سه دستیارش تا پایان فصل خبر می‌دهند که دستمزد بسیار مناسب برای این سرمربی برزیلی محسوب می‌شود که به عنوان دستیار قرارداد نازلی داشت اما توانست شرایط را به سود خود تغییر بدهد و پروژه جدیدی را با پرسپولیس آغاز کند. البته این عدد از سوی علی اینانلو رد شده و او معتقد است که قرارداد با رقم پایین‌تری بسته شده است.

اما خبر اصلی اینانلو که در گفتگوی زنده او و روی آنتن اعلام شد، پیش شرط اجرای قرارداد فصل آینده است که از سوی او «قهرمانی» عنوان شده است. درج چنین موضوعی در قرارداد سرمربی، عجیب و جالب توجه به نظر می‌رسد اما اعلام رسمی آن، عجیب‌تر هم هست چرا تیم را زیر فشار ناشی از انتظار افکار عمومی قرار می‌دهد.

علی اینانلو در این خصوص گفت: «قرارداد ایشان ۱+۱ است با پیش شرط قهرمانی پرسپولیس.»

البته او اشاره نکرده پیش شرط قهرمانی مربوط به لیگ یا جام حذفی است اما احتمالا قهرمانی لیگ خواهد بود. به هر حال شاید هواداران پرسپولیس انتظار داشتند حتی اگر چنین موضوعی در قرارداد گنجانده شده، لااقل در رسانه‌ها صحبت رسمی و تاییدی از سوی باشگاه انجام نشود چرا که به هر حال در رقابت دشوار قهرمانی، طرح چنین موضوعی می‌تواند فشار مضاعف را روی تیم به وجود بیاورد و عملکرد بازیکنان را تحت تاثیر قرار بدهد.

هرچند که طبیعی است پرسپولیس، استقلال، سپاهان و تراکتور همیشه برای قهرمانی تلاش کنند اما مدیران سه باشگاه دیگر هرگز وجود چنین بندی در قرارداد سرمربی خود تایید نمی‌کنند و طبیعتا حالت استاندارد این است که در کنار نتایج و مسائل کمّی، مشخصات کیفی هم مورد بررسی قرار بگیرد.

البته شاید این موضوع در اوسمار صدق نکند اما به هر حال پرسپولیس در فصل نخست با برانکو نتوانست قهرمان شود و به عنوان نایب قهرمانی رسید. البته هدف از این موضوع مقایسه برانکو با اوسمار نیست بلکه اشاره به این موضوع است که قهرمانی می‌تواند حتی با تفاضل گل یا بازی رودررو از دست برود و طبیعتا این موضوع نمی‌تواند دلیلی بر رد کیفیت یک سرمربی یا یک تیم باشد.

