اوسمار ویرا درحال سفر به ایران و آنالیز پرسپولیس

اوسمار ویرا درحال سفر به ایران و آنالیز پرسپولیس
اوسمار ویرا کار آنالیز تیمش را از هواپیما شروع کرده است.

به گزارش ایلنا، اوسمار ویرا، سرمربی جدید و برزیلی پرسپولیس، در حالی که در پرواز به مقصد تهران بود، با انتشار استوری جالبی در اینستاگرام نشان داد که در مسیر بازگشت به ایران از تیمش چشم برنمی‌دارد و می‌خواهد خیلی سریع به احاطه کامل به پرسپولیس فعلی برسد.

در این استوری، تصویر نمایشگر هواپیما دیده می‌شود و در پایین آن لپ‌تاپ اوسمار دیده می‌شود که روی آن دیدار آخر پرسپولیس به نمایش درآمده است. او با استفاده از ایموجی پرچم‌های برزیل و ایران مسیر سفر طولانی خود از زادگاهش به تهران را نشان داده است.

اوسمار که به‌تازگی برای دومین بار هدایت پرسپولیس را برعهده گرفته، پیش از رسیدن به ایران بازی‌های تیمش را به دقت دنبال می‌کرد تا پیش از حضور رسمی در تمرینات، از شرایط فنی و ترکیب بازیکنان آگاه شود.

اوسمار ویرا درحال سفر به ایران و آنالیز پرسپولیس

