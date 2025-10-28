بوفون: اسپالتی بهترین گزینه برای نجات یوونتوس است
پس از برکناری تودور از نیمکت یوونتوس، بوفون از لوچانو اسپالتی بهعنوان بهترین گزینه برای هدایت بانوی پیر یاد کرد.
به گزارش ایلنا، باشگاه یوونتوس روز دوشنبه اعلام کرد ایگور تودور به دلیل نتایج ضعیف از سمت سرمربیگری این تیم برکنار شده است. یووه در هشت دیدار اخیر خود هیچ بردی بهدست نیاورده و در چهار بازی پیاپی موفق به گلزنی نشده بود؛ روندی که پس از پیروزی ۴–۳ مقابل اینتر در دربی سپتامبر، بانوی پیر را به بحرانی عمیق کشاند.
در حالی که نامهایی چون روبرتو مانچینی و رافائله پالادینو بهعنوان گزینههای احتمالی مطرح شدهاند، رسانههای ایتالیایی گزارش دادهاند لوچانو اسپالتی در صدر فهرست یوونتوس قرار دارد و حتی تماسهای مستقیمی میان دو طرف برقرار شده است.
جانلوئیجی بوفون، اسطوره یوونتوس و سرپرست فعلی تیم ملی ایتالیا، در مراسم صدمین سالگرد روزنامه «کوریره دلو اسپورت» در ناپل، حمایت خود را از این انتخاب اعلام کرد. او گفت: «برای من، لوچانو گزینهای مناسب برای هر باشگاه بزرگی است که میخواهد جاهطلب باقی بماند. با اسپالتی کمتر شکست خواهید خورد.»
بوفون که در دوران حضور اسپالتی در تیم ملی ایتالیا با او همکاری نزدیکی داشت، تأکید کرد یووه به مربیای نیاز دارد که علاوه بر دانش فنی، اقتدار و کاریزما را هم به تیم بازگرداند. او افزود: «اسپالتی یک انسان بزرگ و یک مربی فوقالعاده است. از نظر تجربه و شخصیت، او دقیقاً همان چیزی است که یوونتوس به آن احتیاج دارد. حیف است که او را کنار زمین نمیبینیم.»
در حال حاضر، رسانههای ایتالیایی از احتمال معرفی رسمی اسپالتی تا پایان هفته خبر دادهاند؛ گزینهای که بسیاری از هواداران یووه امیدوارند بتواند دوران جدیدی را برای تیم محبوبشان رقم بزند.