به گزارش ایلنا، پس از پیروزی ۲–۱ رئال مادرید مقابل بارسلونا در سانتیاگو برنابئو، درگیری لفظی تندی بین دنی کارواخال و لامین یامال رخ داد. ماجرا از جایی آغاز شد که یامال در گفت‌وگویی پس از بازی، داوری مسابقه را به جانبداری از رئال متهم کرد. کارواخال با لحنی طعنه‌آمیز به سمت ستاره ۱۷ ساله بارسا رفت و از او خواست «کمتر حرف بزند». همین جمله جرقه‌ای برای درگیری میان دو بازیکن شد و سایر اعضای دو تیم برای آرام کردن فضا مداخله کردند.

چند ساعت بعد، لامین یامال در اقدامی معنادار، کارواخال را در اینستاگرام آنفالو کرد؛ حرکتی که رسانه‌های اسپانیایی آن را نشانه‌ای از تداوم تنش میان دو بازیکن دانستند.

در جریان بازی نیز در دقایق پایانی و وقت‌های اضافه، درگیری‌های لفظی مشابهی بین بازیکنان دو تیم دیده شد و فضای مسابقه کاملاً متشنج بود؛ اتفاقی که بار دیگر نشان داد حساسیت ال‌کلاسیکو فراتر از ۹۰ دقیقه بازی است.

