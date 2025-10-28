آسانی:من عاشق استقلال شده ام!

به گزارش ایلنا، یاسر آسانی، ستاره استقلال که این فصل عملکردی خیره‌کننده از خود به نمایش گذاشته، در گفت‌وگو با برنامه فوتبال برتر درباره حضورش در جمع آبی‌ها، شرایط تیم و انگیزه‌هایش از بازی در استقلال صحبت کرد.

آسانی که در هفته‌های گذشته به یکی از مؤثرترین بازیکنان ترکیب ساپینتو تبدیل شده، در دیدارهای متعددی برای استقلال گل‌زنی کرده و در پیروزی ۳-۰ مقابل فجر سپاسی نیز زننده یکی از گل‌های زیبا و حساس تیمش بود. او با نفوذهای تند و سریع، بازی‌خوانی بالا و هماهنگی با سایر بازیکنان خط حمله، نقش مهمی در صدرنشینی استقلال ایفا کرده است.

این بازیکن در بخشی از صحبت‌هایش درباره پیوستنش به استقلال گفت:«وقتی پیشنهاد استقلال برایم آمد، حتی یک لحظه هم تردید نکردم. به خانواده و دوستانم گفتم فقط می‌خواهم به استقلال بروم. این تیم یکی از بزرگ‌ترین باشگاه‌های آسیاست و هواداران پرشوری دارد که هر فوتبالیستی آرزو دارد جلوی آن‌ها بازی کند. همیشه در ذهنم بود که روزی در ایران و برای استقلال بازی کنم و حالا خوشحالم که این آرزو محقق شده است.»

او درباره مشورتش با بازیکنان دیگر قبل از حضور در ایران افزود:«قبل از آمدنم با رامین رضاییان صحبت کردم. رامین به من گفت شرایط در ایران خیلی خوب است و از بازی در لیگ ایران لذت خواهی برد. به خانواده‌ام گفتم حتی اگر در کره بازی نکنم، باز هم به استقلال می‌آیم چون دلم با این تیم است. به باشگاه قبلی‌ام هم گفتم که نمی‌خواهم به هیچ تیم دیگری بروم؛ فقط استقلال. واقعاً عاشق این تیم شده‌ام و هر روز این حس در من بیشتر می‌شود.»

آسانی درباره شرایط روحی تیم بعد از باخت مقابل الوصل گفت:«بعد از شکست سنگین برابر الوصل در لیگ قهرمانان آسیا، همه بازیکنان دور هم جمع شدیم و قول دادیم که به همه ثابت کنیم ما استقلال هستیم. همان‌طور که دیدید، از آن بازی به بعد تیم متحدتر شد و نمایش‌های خیلی بهتری ارائه داد. الان صدرنشین لیگ هستیم و احساس خوبی داریم، ولی می‌دانیم که باید تلاشمان را بیشتر کنیم چون مسیر طولانی در پیش داریم.»

او در بخش دیگری از صحبت‌هایش از هواداران استقلال قدردانی کرد و گفت:«می‌خواهم از هواداران استقلال تشکر کنم. از روز اول که به ایران آمدم، عشق و حمایت آن‌ها را احساس کردم. وقتی در ورزشگاه‌ها نامم را فریاد می‌زنند، انگیزه‌ام چند برابر می‌شود. برایم مهم است که با بازی خوب، قدردان محبت آن‌ها باشم.»

در ادامه، آسانی درباره اهدافش در استقلال گفت:«می‌خواهم همراه استقلال قهرمان شوم. این تیم شایسته موفقیت‌های بزرگ است. با ساپینتو و هم‌تیمی‌هایم هدفمان روشن است؛ قهرمانی در لیگ و نمایش قدرتمند در آسیا. من با تمام وجودم برای رسیدن به این هدف بازی می‌کنم.»

