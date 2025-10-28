روسیه آماده جانشینی ایتالیا برای میزبانی یورو ۲۰۳۲
در حالی که ابهامها درباره زیرساختهای فوتبال ایتالیا همچنان ادامه دارد، رئیس فدراسیون فوتبال روسیه اعلام کرد کشورش آماده میزبانی از رقابتهای یورو ۲۰۳۲ است.
به گزارش ایلنا، الکساندر دیوکوف، رئیس فدراسیون فوتبال روسیه، با وجود محرومیت فوتبال این کشور از سوی فیفا و یوفا، از آمادگی روسیه برای بازگشت به صحنه فوتبال اروپا و حتی میزبانی احتمالی یورو ۲۰۳۲ خبر داد. او در واکنش به احتمال کنار گذاشته شدن ایتالیا گفت: «روسیه همیشه آماده است.»
طبق برنامه فعلی، ایتالیا قرار است بههمراه ترکیه میزبان مشترک این رقابتها باشد، اما نگرانیها درباره وضعیت ورزشگاههای این کشور، از جمله سنسیرو، باعث شده برخی نسبت به توانایی ایتالیا تردید داشته باشند.
رسانه روسی ایزوستیا یادآور شده که روسیه پیشتر در سال ۲۰۲۲ درخواست میزبانی خود را ارسال کرده و تاکنون درخواست جدیدی ثبت نکرده است.
در سوی دیگر، اتزیو سیمونلی، رئیس نهاد ناظر بر لیگ فوتبال ایتالیا، نیز نسبت به وضعیت بحرانی ورزشگاههای کشور هشدار داده و با اشاره به انتقادات تند رئیس یوفا گفت: «وقتی تنها شش سال تا آغاز یورو باقی مانده و ورزشگاههای ما در وضعیت کما هستند، تصویر خوبی از فوتبال ایتالیا در جهان به نمایش گذاشته نخواهد شد.»