فروش یک میلیون بلیت جدید برای جام جهانی ۲۰۲۶
فیفا از بزرگترین مرحله فروش بلیت جام جهانی ۲۰۲۶ خبر داد.
به گزارش ایلنا، فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) اعلام کرد که یک میلیون بلیت دیگر برای مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ در آمریکا، کانادا و مکزیک به فروش گذاشته میشود؛ مرحلهای که به گفته این نهاد، بزرگترین موج عرضه بلیت در تاریخ این رقابتها خواهد بود.
در بیانیه رسمی فیفا آمده است که این مرحله برای تمام علاقهمندان فوتبال در سراسر جهان آزاد است و هر فرد بدون در نظر گرفتن ملیت، میتواند از طریق سامانه رسمی فیفا درخواست خرید خود را ثبت کند.
هیـمو شرگی، مدیر اجرایی عملیات جام جهانی ۲۰۲۶، در این خصوص گفت: «از سراسر جهان، بهویژه از سه کشور میزبان، شاهد تقاضایی بیسابقه برای حضور در بزرگترین جام جهانی تاریخ هستیم.» او افزود که مرحله دوم فروش، علاوه بر هواداران بینالمللی، بازه زمانی ویژهای نیز برای تماشاگران کشورهای میزبان در نظر گرفته تا آنها فرصت بیشتری برای خرید بلیت داشته باشند.
بر اساس برنامه اعلامشده، هواداران در ایالات متحده، کانادا و مکزیک میتوانند پیش از بسته شدن مهلت ثبتنام در قرعهکشی، درخواست خود را ثبت کنند. فیفا اعلام کرده است که قرعهکشی بین روزهای ۱۲ تا ۱۵ نوامبر برگزار خواهد شد و برندگان حداقل ۴۸ ساعت پیش از آغاز مرحله خرید رسمی، از طریق ایمیل یا پیام مطلع میشوند.
مرحله فروش ویژه برای هواداران سه کشور میزبان از ۱۷ نوامبر آغاز خواهد شد و فیفا وعده داده که در ماههای آینده نیز بلیتهای بیشتری در اختیار علاقهمندان قرار خواهد گرفت.
جام جهانی ۲۰۲۶ برای نخستینبار با حضور ۴۸ تیم در سه کشور برگزار میشود و پیشبینی میشود رکورد پرتماشاگرترین تورنمنت تاریخ فوتبال را به نام خود ثبت کند.