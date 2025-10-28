به گزارش ایلنا، از یک سو پرونده ای در حراست وزارت ورزش برای این فدراسیون باز شده و از سوی دیگر نهادهای نظارتی پیگیر اتهاماتی هستند که گویا با سند و مدرک به رییس فدراسیون وارد شده است.

بعد از ماجرای طومار 250 نفر از قهرمانان شطرنج و اهالی این رشته ورزشی به وزارت ورزش علیه شادی پریدر، در حالی که در تازه ترین خبر تعداد امضاها از 400 نفر گذشته، حالا از فدراسیون شطرنج خبر می رسد یکی از دلایل اصلی امضای طومار علیه رییس فدراسیون شطرنج، علاوه بر مسائل مالی و اخلاقی، به کارگیری اقوام و خانواده در فدراسیون و سابقه مشکلات روحی، ماجرای تهدید قهرمانان نوجوان و جوان شطرنج به محرومیت است.

باور کردنی نیست اما گویا رییس فدراسیون شطرنج که هر گونه انتقاد و اعتراضی به عملکرد خودش را اهانت تلقی می کند، در یکی از گروه های تخصصی این رشته ورزشی خانواده های منتقد و معترض را تهدید کرده «اگر از این به بعد از او در فضای مجازی و یا در رسانه ها انتقاد کنند، با فرزندان ملی پوش آنها برخورد خواهد کرد.»

رییس فدراسیون شطرنج گفته «قصد دارد قانونی را در هیات رییسه مصوب کند که طبق آن خانواده هایی که اعتراض و توهین می کنند، فرزندان شان هم پاسخگو باشند!»

او سپس در همان گروه تخصصی شطرنج خطاب به منتقدان خود نوشته؛ «زرنگی می فرمایید به جای فرزندان خود هر چه می خواهید می گویید و قانون را دور می زنید؟»

در حالی که وزیر ورزش تلاش می کند خانواده های ورزشکاران را به ورزش نزدیک کند و تاکید ویژه ای روی احترام به خانواده ورزشکاران دارد، رییس فدراسیون شطرنج که معمولا خلاف استراتژی های وزارت ورزش حرکت می کند (نمونه اش حکم دادن به خواهر خود به رغم دستور اکید وزیر مبنی بر پرهیز از به کارگیری اعضای خانواده در فدراسیون)، دست به تهدید خانواده های ورزشکاران هم می زند.

تصور کنید این خبر در رسانه های خارجی بپیچد، آیا بهانه دست رسانه های معاند نمی دهد که این اشتباه رییس یک فدراسیون را به تمام ورزش ایران تعمیم دهند و به دروغ مدعی شوند در ایران خانواده های ورزشکاران تهدید می شوند و ملی پوشان حتی در صورت اعتراض خانواده های شان در خطر محرومیت قرار دارند؟

همین رفتارهای پریدر باعث شده بیش از 400 نفر از اهالی شطرنج با امضای طوماری خواهان برکناری او باشند و هر روز هم به تعداد منتقدین اضافه شود.

انتهای پیام/