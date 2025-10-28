پرسپولیس و رکورد سریعترین اخراج سرمربی در لیگ برتر ایران
وحید هاشمیان پس از تنها هشت بازی، سریعترین سرمربی اخراجشده تاریخ حرفهای پرسپولیس شد و نیمکت این تیم بار دیگر در انتظار سرمربی جدید نشست.
به گزارش ایلنا، پس از شکست مقابل خیبر، باشگاه پرسپولیس تصمیم گرفت بهرسمیت پایان دوران سرمربیگری وحید هاشمیان را اعلام کند و نیمکت سرخپوشان برای اوسمار برزیلی، سرمربی جدید، آماده شد. هاشمیان تنها ۶۸ روز در مسابقات لیگ برتر روی نیمکت حضور داشت و با ثبت تنها هشت بازی، رکورد سریعترین برکناری تاریخ باشگاه را از آن خود کرد؛ پیش از این آری هان با ۱۲ بازی کمترین تعداد بازی در دوران سرمربیگری پرسپولیس را داشت.
این تغییر در حالی رخ داد که اعضای هیئتمدیره باشگاه که پیشتر بارها روی استخدام هاشمیان پافشاری کرده بودند، در سمت خود باقی ماندهاند و اکنون بار دیگر فرصت آزمون و خطا برای موفقیت تیم را به دست آوردهاند.
آمار تاریخی نشان میدهد پرسپولیس از زمان حرفهای شدن فوتبال ایران، با بیثباتی شدید روی نیمکت مواجه بوده است. در ۲۵ فصل گذشته، باشگاه ۲۳ سرمربی اصلی و چهار سرمربی موقت داشته است و میانگین دوران مربیگری هر سرمربی کمتر از ۱.۲ فصل بوده است. در کنار این، حتی مربیان بزرگی چون یحیی گلمحمدی و برانکو ایوانکوویچ نیز استثنا بودهاند؛ گلمحمدی با ۱۷۹ بازی و برانکو با ۱۷۵ بازی، طولانیترین دوران مربیگری را تجربه کردند.
از نظر نتایج، وحید هاشمیان با دو برد، پنج مساوی و یک باخت در لیگ بیست و پنجم فعالیت کرد و ۱۱ امتیاز کسب کرد. این در حالی است که اسطورههایی چون علی پروین، یحیی گلمحمدی، برانکو، گابریل کالدرون و دیگران عملکرد قابل توجهتری داشتهاند و برخی سرمربیان دیگر نیز پیش از هاشمیان حتی کمتر از یک فصل دوام آوردند.
با بازگشت اوسمار برزیلی به نیمکت پرسپولیس، اکنون باشگاه با ترکیبی از بازیکنان فعلی و چالشهای مدیریتی، وارد فصل جدیدی میشود که موفقیت آن تا حد زیادی به توانایی سرمربی جدید در مدیریت بحران و استفاده بهینه از بازیکنان بستگی دارد.