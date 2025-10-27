ابوالفضل جلالی آماده بازگشت به ترکیب استقلال

به گزارش ایلنا، ابوالفضل جلالی، مدافع چپ استقلال، پس از سپری کردن مراحل درمانی و تمرینات فیزیوتراپی، اکنون به آمادگی کامل رسیده و آماده حضور دوباره در ترکیب تیمش است. این بازیکن که طی هفته‌های اخیر به دلیل مصدومیت غایب بوده، تحت نظارت کادر پزشکی باشگاه تمرینات ویژه‌ای را دنبال کرده تا به فرم مطلوب برسد.

جلالی که سابقه بازی در تیم ملی و حضور در تورنمنت «کافا» را در کارنامه دارد، با انگیزه‌ای دوچندان قصد دارد جایگاه خود در خط دفاعی استقلال را پس بگیرد و نظر کادر فنی را جلب کند. هرچند رقابت با حسین گودرزی، که در غیاب جلالی عملکرد موفقی داشته، آسان نخواهد بود، اما این چالش می‌تواند به سود تیم تمام شود.

بازگشت این مدافع باتجربه، علاوه بر تقویت خط دفاعی استقلال، برای ادامه روند موفقیت در لیگ برتر و رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا اهمیت بالایی دارد و ساپینتو می‌تواند روی او به عنوان یکی از ارکان اصلی نیم‌فصل دوم حساب ویژه‌ای باز کند.

انتهای پیام/