سرمایه‌گذاری بایرن برای رشد فوتبال زنان

سرمایه‌گذاری بایرن برای رشد فوتبال زنان
بایرن مونیخ با پرداخت 7.5 میلیون یورو، ورزشگاه جدیدی برای تیم زنان خود خریداری کرد تا پاسخ‌گوی افزایش چشمگیر تماشاگران این تیم باشد.

به گزارش ایلنا،  باشگاه بایرن مونیخ که مالک آلیانز آرنا است، تصمیم گرفته برای تیم زنان خود در استادیومی جداگانه سرمایه‌گذاری کند. تیم زنان بایرن در فصل‌های اخیر با استقبال گسترده‌تری از سوی هواداران روبه‌رو شده و در بازی‌هایی برابر بارسلونا و پاری‌سن‌ژرمن حتی تا ۵۰ هزار تماشاگر را به سکوها کشانده است. این در حالی است که ورزشگاه فعلی تیم تنها ۲۵۰۰ نفر ظرفیت دارد و دیگر پاسخ‌گوی حجم بالای تماشاگران نیست.

به گزارش روزنامه بیلد، بایرن با پرداخت حدود ۷.۵ میلیون یورو، مالک استادیوم هاخینگر اسپورت‌پارک شده است. این ورزشگاه که ظرفیت ۱۵ هزار نفر دارد، پیش‌تر محل برگزاری بازی‌های خانگی تیم اونترهاخینگ بود. مانفرد شوابل، رئیس اونترهاخینگ، سال‌ها تلاش کرد تا با شهرداری برای خرید این استادیوم به توافق برسد، اما در نهایت موفق نشد و مهلت قانونی او به پایان رسید. حالا بایرن از این فرصت استفاده کرده و مالک جدید ورزشگاه شده است.

اونترهاخینگ که بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۲ در بوندسلیگا حضور داشت و اکنون در سطح منطقه‌ای رقابت می‌کند، همچنان می‌تواند به‌عنوان مستأجر در این ورزشگاه بماند. همکاری میان دو باشگاه از قبل نیز وجود داشته، چرا که بیش از یک سال است در زمینه آکادمی فوتبال با یکدیگر مشارکت دارند.

با این خرید، تیم زنان بایرن مونیخ از این پس دیدارهای معمول خود را در اسپورت‌پارک برگزار می‌کند. البته در بازی‌های بزرگ و اروپایی، مانند رویارویی با تیم‌های مطرح قاره، مسابقات در آلیانز آرنا برگزار خواهد شد تا امکان حضور ۷۵ هزار تماشاگر فراهم شود. این تصمیم نشانه‌ای روشن از سرمایه‌گذاری جدی بایرن بر فوتبال زنان و افزایش نقش هواداران در رشد این بخش از باشگاه است.

