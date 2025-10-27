خبرگزاری کار ایران
صعود تیم بسکتبال دختران سه نفره به فینال با برتری مقابل چین

تیم دختران ایران در مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال سه نفره بازی های آسیایی جوانان بحرین مقابل چین به برتری رسید و به فینال این مسابقات صعود کرد.

به گزارش ایلنا، تیم دختران ایران در آخرین روز از رقابت های بسکتبال سه نفره امروز(دوشنبه) از ساعت ۱۵:۳۵ دقیقه بعد از ظهر در ورزشگاه ام الحصم بحرین در مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال سه نفره دختران در بازی های آسیایی جوانان بحرین به مصاف چین رفت و با نتیجه ۲۱ بر ۱۹ چین را شکست داد و به فینال این مسابقات صعود کرد.

فینال مسابقات بسکتبال سه نفره دختران ساعت ۱۸:۲۰ دقیقه امروز برگزار خواهد شد و تیم ایران با برنده چین تایپه و تایلند در فینال بازی خواهد کرد.

تیم بسکتبال سه نفره دختران ایران در گروه A با تیم های قزاقستان، امارات، چین تایپه، اردن، ازبکستان و چین همگروه بود و با ۷ پیروزی و یک شکست به فینال این مسابقات راه یافت.

