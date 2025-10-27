تشویق ویژه یاسر آسانی در حاشیه بازی تیم بسکتبال استقلال
وینگر گلزن استقلال که روز گذشته یکی از ستارههای تیمش بود، امروز در سالن زندهیاد محمود مشحون حاضر شد تا دیدار تیم بسکتبال استقلال را از نزدیک تماشا کند.
به گزارش ایلنا، یاسر آسانی،وینگر خوشفُرم استقلال، عصر امروز در سالن زندهیاد محمود مشحون تهران حضور یافت تا دیدار تیم بسکتبال استقلال برابر پترو نوین ماهشهر را در چارچوب رقابتهای لیگ برتر بسکتبال از نزدیک تماشا کند.
آسانی که در دیدار روز گذشته استقلال نمایش درخشانی داشت و موفق شد یکی از گلهای تیمش را به ثمر برساند، پس از بازگشت آبیپوشان به تهران در برنامه استراحت قرار داشت. با این حال او ترجیح داد به جای استراحت در خانه، برای حمایت از تیم بسکتبال باشگاه محبوبش راهی سالن مشحون شود و از نزدیک عملکرد همنامهای آبیپوش خود را دنبال کند.
حضور آسانی در سالن با استقبال گسترده هواداران استقلال روبهرو شد. تماشاگران حاضر در سالن با شعارهای متعدد و تشویقهای پرشور، از این بازیکن استقبال کردند و او نیز با لبخند و ادای احترام پاسخ محبت آنها را داد.
یاسر آسانی که در فصل جاری توانسته جایگاه ثابتی در ترکیب استقلال بهدست آورد، حالا به یکی از چهرههای محبوب میان هواداران آبی تبدیل شده است.