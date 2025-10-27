به گزارش ایلنا، کوین دی‌بروین، هافبک ۳۴ ساله ناپولی، پس از مصدومیتی که هنگام به ثمر رساندن گل از روی نقطه پنالتی مقابل اینتر میلان در روز شنبه متحمل شد، قرار است برای مدت طولانی خانه‌نشین شود.

دی‌بروین بلافاصله پس از باز کردن دروازه حریف از روی نقطه پنالتی در دقیقه ۳۳ مسابقه، که در نهایت با پیروزی سه بر یک تیم تحت هدایت آنتونیو کونته در سری آ همراه بود، از ناحیه پشت پای راست خود احساس درد کرد و با کمک دو عضو کادر پزشکی ناپولی از زمین خارج شد.

باشگاه ناپولی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد:«به دنبال مصدومیت وارده در جریان بازی مقابل اینتر، کوین دی‌بروین تحت آزمایشاتی در بیمارستان پینتا گرانده قرار گرفت که نشان‌دهنده پارگی درجه بالا در عضله دوسر رانی (همسترینگ) ران راست او بود. این بازیکن آتزوری (لقب ناپولی) فوراً برنامه توانبخشی خود را آغاز کرده است.»

باشگاه ناپولی از اعلام چارچوب زمانی مشخصی برای بازگشت دی‌بروین خودداری کرده، اما تأیید کرد که او با یک دوره طولانی دوری از میادین مواجه است. گزارش‌های منتشر شده در ایتالیا حاکی از آن است که او تا پایان سال جاری میلادی دیگر قادر به بازی نخواهد بود.

این مصدومیت، یازدهمین حضور دی‌بروین برای ناپولی را پس از انتقال آزاد او از منچسترسیتی در تابستان، کوتاه کرد. این ملی‌پوش بلژیکی ۱۰ سال را در لیگ برتر انگلیس گذراند و شش عنوان قهرمانی لیگ برتر و یک سه‌گانه تاریخی در سال ۲۰۲۳ شامل قهرمانی لیگ، لیگ قهرمانان اروپا و جام حذفی انگلستان را کسب کرده بود.

با پیوستن به تیم قهرمان سری آ (ناپولی تحت هدایت کونته)، او به دومین بازیکنی تبدیل شد که در فصول متوالی از منچستر به ناپولی ملحق می‌شود؛ پیش از او اسکات مک‌تومینای در تابستان گذشته از منچستریونایتد به ناپولی پیوست و در نهایت جایزه بهترین بازیکن لیگ را کسب کرد. همچنین راسموس هویلوند در روز پایانی نقل و انتقالات سپتامبر، به صورت قرضی از منچستریونایتد به این تیم پیوست.

انتهای پیام/