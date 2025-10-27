به گزارش ایلنا، سازمان لیگ فوتبال صبح امروز میزبان نشست معارفه اعضای جدید هیأت‌های بدوی و استیناف صدور مجوز حرفه‌ای برای چرخه ۲۰۲۶-۲۷ بود.

در این نشست که با حضور مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ، محمدرضا کشوری‌فرد دبیر سازمان لیگ و مصطفی زارعی مدیر صدور مجوز حرفه‌ای برگزار شد، اعضای جدید این دو هیأت معرفی شدند.

اعضای هیأت بدوی در این دوره شامل حمیدرضا آصفی (رئیس هیأت)، حسین‌علی قریب، جعفر سمیعی زفرقندی و محمد ظهیری هستند.

نکته جالب اینکه جعفر سمیعی که نامش به عنوان گزینه مدیرعاملی پرسپولیس مطرح شده، در این جلسه به عنوان عضو هیئت بدوی حضور داشت.

همچنین هیأت استیناف صدور مجوز حرفه‌ای در چرخه جدید با ترکیب احمد محمدی (رئیس هیأت و عضو حقوقی)، کاظم زارعی، مرتضی حسن‌پو، محمود شیعی و سیدجعفر هاشمی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

این دو هیئت مستقل از فدراسیون فوتبال طبق آیین نامه کنفدراسیون آسیا، وضعیت تیمهای باشگاهی را برای اعطای لایسنس بررسی می‌کنند. باتوجه به الزام وجود لایسنس برای حضور در در رقابت‌های بین المللی، موقعیت شغلی این افراد از درجه حساسیت بالا برخوردار است.

انتهای پیام/