حسین اوجاقی مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران از برگزاری «بزرگترین همایش زورخانه‌ای و باستانی تاریخ ورزش ایران» با حضور ۱۱۵۰ ورزشکار و ۲۰۰ مرشد در افتتاحیه چهارمین دوره مسابقات «قهرمان شهر» خبر داد.

به گزارش ایلنا، مدیرعامل این سازمان با اشاره به رویکرد جدید و سیاست نوین این دوره از رقابت‌ها که بر مبنای توسعه مشارکت حداکثری شهروندان تهرانی بنا نهاده شده است، اظهار داشت: مراسم افتتاحیه چهارمین دوره رقابت‌های قهرمان شهر، میزبان بزرگترین همایش زورخانه‌ای و باستانی تاریخ ورزش ایران خواهد بود.

وی با اعلام این خبر افزود: در این همایش بی‌سابقه، ۱۱۵۰ ورزشکار به همراه ۲۰۰ مرشد، منظم‌ترین و گسترده‌ترین رویداد زورخانه‌ای کشور را رقم خواهند زد تا نمادی باشکوه از فرهنگ اصیل پهلوانی و ورزش های بومی-ملی را به نمایش بگذارند.

بر اساس این گزارش، مراسم افتتاحیه چهارمین دوره رقابت‌های قهرمان شهر و این همایش تاریخی، روز چهارشنبه، هفتم آبان ماه ۱۴۰۳، در ورزشگاه امام رضا (ع)برگزار خواهد شد.

