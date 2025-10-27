اوجاقی خبر داد:
برگزاری بزرگترین همایش زورخانهای تاریخ ایران در افتتاحیه «قهرمان شهر»
حسین اوجاقی مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران از برگزاری «بزرگترین همایش زورخانهای و باستانی تاریخ ورزش ایران» با حضور ۱۱۵۰ ورزشکار و ۲۰۰ مرشد در افتتاحیه چهارمین دوره مسابقات «قهرمان شهر» خبر داد.
به گزارش ایلنا، مدیرعامل این سازمان با اشاره به رویکرد جدید و سیاست نوین این دوره از رقابتها که بر مبنای توسعه مشارکت حداکثری شهروندان تهرانی بنا نهاده شده است، اظهار داشت: مراسم افتتاحیه چهارمین دوره رقابتهای قهرمان شهر، میزبان بزرگترین همایش زورخانهای و باستانی تاریخ ورزش ایران خواهد بود.
وی با اعلام این خبر افزود: در این همایش بیسابقه، ۱۱۵۰ ورزشکار به همراه ۲۰۰ مرشد، منظمترین و گستردهترین رویداد زورخانهای کشور را رقم خواهند زد تا نمادی باشکوه از فرهنگ اصیل پهلوانی و ورزش های بومی-ملی را به نمایش بگذارند.
بر اساس این گزارش، مراسم افتتاحیه چهارمین دوره رقابتهای قهرمان شهر و این همایش تاریخی، روز چهارشنبه، هفتم آبان ماه ۱۴۰۳، در ورزشگاه امام رضا (ع)برگزار خواهد شد.