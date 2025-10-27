یوونتوس توسط عقاب های لاتزیو شکار شد

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال یوونتوس در آخرین بازی هفته هشتم سری A ایتالیا و از ساعت 23:15 شب گذشته (یکشنبه) میهمان لاتزیو در ورزشگاه المپیکوی شهر رُم بود و در حالی که همچون برخی بازی‌های گذشته گلی زود هنگام دریافت کرد، در کامبک زدن ناتوان نشان داد و با نتیجه یک بر صفر شکست خورد.

تک گل بازی را توماس باسیچ در دقیقه 9 وارد دراوزه تورینی‌ها کرد.

یوونتوس 12 امتیازی با این شکست تا رده هشتم جدول عقب‌نشینی کرده است.

