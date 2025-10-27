خبرگزاری کار ایران
یوونتوس توسط عقاب های لاتزیو شکار شد
تیم فوتبال یوونتوس در خانه لاتزیو شکستی دیگر در کارنامه این فصل خود ثبت کرد.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال یوونتوس در آخرین بازی هفته هشتم سری A ایتالیا و از ساعت 23:15 شب گذشته (یکشنبه) میهمان لاتزیو در ورزشگاه المپیکوی شهر رُم بود و در حالی که همچون برخی بازی‌های گذشته گلی زود هنگام دریافت کرد، در کامبک زدن ناتوان نشان داد و با نتیجه یک بر صفر شکست خورد.

تک گل بازی را توماس باسیچ در دقیقه 9 وارد دراوزه تورینی‌ها کرد.

یوونتوس 12 امتیازی با این شکست تا رده هشتم جدول عقب‌نشینی کرده است.

 

