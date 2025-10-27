پیروزی المپیاکوس در شب درخشش طارمی

به گزارش ایلنا، در ادامه بازی‌های هفته هشتم سوپرلیگ یونان؛ تیم فوتبال المپیاکوس از ساعت 22:30 شب گذشته (یکشنبه) در دیداری خانگی میزبان آاِک بود و موفق شد با نتیجه 2 بر صفر گلزنی کند.

برای المپیاکوس در این بازی؛ ایوب الکعبی (33-پنالتی) و مهدی طارمی (67) گلزنی کردند.

مهدی طارمی، مهاجم ایرانی المپیاکوس در این مسابقه با حضور در ترکیب اصلی از ابتدا میدان رفت و علاوه بر اینکه یک پنالتی گرفت، موفق به گلزنی هم شد. وی در ادامه و دقیقه 69 جای خود را به رودینی داد.

انتهای پیام/