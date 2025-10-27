خبرگزاری کار ایران
پیروزی المپیاکوس در شب درخشش طارمی

تیم فوتبال المپیاکوس با گلزنی مهاجم ایرانی خود به پیروزی رسید.

به گزارش ایلنا، در ادامه بازی‌های هفته هشتم سوپرلیگ یونان؛ تیم فوتبال المپیاکوس از ساعت 22:30 شب گذشته (یکشنبه) در دیداری خانگی میزبان آاِک بود و موفق شد با نتیجه 2 بر صفر گلزنی کند.

برای المپیاکوس در این بازی؛ ایوب الکعبی (33-پنالتی) و مهدی طارمی (67) گلزنی کردند.

مهدی طارمی، مهاجم ایرانی المپیاکوس در این مسابقه با حضور در ترکیب اصلی از ابتدا میدان رفت و علاوه بر اینکه یک پنالتی گرفت، موفق به گلزنی هم شد. وی در ادامه و دقیقه 69 جای خود را به رودینی داد.

 

