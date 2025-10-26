به گزارش ایلنا، پس از پیروزی رئال مادرید در ال‌کلاسیکو، کاماوینگا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: قفل پست جدید باز شد، وینگر راست! همراه با یک تیک سبز و ایموجی گریه.

این شوخی ساده، اشاره‌ای بود به تغییر نقش او در زمین که یکی از کلیدهای موفقیت رئال بود.

در نیمه نخست، ژابی آلونسو کاماوینگا را که معمولاً در قلب میانه میدان بازی می‌کند، به سمت راست هدایت کرد. در این موقعیت، امباپه مدافعان میانی بارسا را درگیر کرده بود و وینیسیوس در جناح چپ بازی را عرضی می‌کرد. بلینگام نیز نقش متحرک بین خطوط را بر عهده داشت تا جریان توپ روان باقی بماند.

این تغییر تاکتیکی در صحنه گل اول رئال مؤثر بود؛ کاماوینگا با حرکتی هوشمندانه خود را از فشار مدافعان خارج کرد و پاس طلایی به امباپه داد که منجر به باز شدن دروازه بارسا شد.

در فاز دفاعی نیز بارسا با مشکل مواجه بود. بالده بیش از حد جلو آمده بود و رئال با چرخش سریع توپ و تغییر جناح، خطوط دفاعی کاتالان‌ها را دور می‌زد. ترکیب وینیسیوس، امباپه و هافبک‌ها همیشه آماده حمله مستقیم به خط دفاع بارسا بودند.

کامااوینگا شاید خودش را شوخی‌آمیز "وینگر راست" بداند، اما واقعیت این است که او با هوش تاکتیکی و اجرای برنامه آلونسو، یکی از مهره‌های کلیدی پیروزی رئال در برنابئو بود.

