رسمی: پایان همکاری پرسپولیس با هاشمیان
باشگاه پرسپولیس در اطلاعیه ای به صورت رسمی به همکاری با وحید هاشمیان پایان داد.
به گزارش ایلنا، پس از چندین روز حدس و گمان درباره آینده وحید هاشمیان روی نیمکت پرسپولیس، در نهایت امشب باشگاه تهرانی تایید کرد که همکاری با این مربی به پایان رسیده است.
در بیانیه باشگاه پرسپولیس آمده:«باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس ضمن قدردانی از تلاشها و خدمات ارزشمند وحید هاشمیان، اعلام میدارد همکاری این مربی با تیم فوتبال پرسپولیس پس از جمعبندیهای فنی و مدیریتی به پایان رسیده است.
باشگاه پرسپولیس در مسیر اجرای سیاستهای توسعهی فنی و برنامهریزی برای آینده، تصمیم به ایجاد تغییراتی در ساختار کادر فنی گرفت؛ تصمیمی که با احترام کامل به جایگاه و شخصیت حرفهای آقای هاشمیان اتخاذ شد و در نهایت به پایان همکاری دو طرف انجامید.
باشگاه پرسپولیس از همکاری صادقانه وحید هاشمیان در دورهی حضورش صمیمانه تقدیر میکند و برای این مربی شایسته فوتبال ایران آرزوی سلامتی و موفقیت دارد.»