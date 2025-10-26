آرتتا پس از برد حساس: این پیروزی ارزشمندتر از هر برد دیگری بود

به گزارش ایلنا، میکل آرتتا پس از بازی گفت: این پیروزی را بیش از هر برد دیگری در این فصل ارزشمند می‌دانم، زیرا می‌دانستیم با تیمی روبه‌رو هستیم که از نظر سازمان‌دهی یکی از بهترین‌های لیگ است. آن‌ها می‌توانند باعث خستگی حریف شوند و اگر لحظه‌ای تمرکز از دست برود، مجازات می‌کنند. با این حال، بازیکنان ما ثبات خود را حفظ و مطابق برنامه عمل کردند.

آرتتا درباره نقش هواداران افزود: در دقیقه ۹۵ توپ از روی سکوها به زمین برگشت و دقیقاً همان چیزی بود که انتظار داشتم. حمایت تماشاگران تأثیر زیادی دارد و از آن‌ها سپاسگزارم.

وی درباره نیمه اول و عملکرد دفاعی تیم گفت: کریستال پالاس ساختار دفاعی بسیار منسجمی دارد و دو مدافع کناری آن‌ها بسیار فعال هستند. به بازیکنان تأکید کردم که باید ذهنی پایدار باقی بمانند و از موقعیت‌های محدود خود استفاده کنند.

آرتتا در مورد مصدومیت دکلان رایس گفت: او از همان نیمه اول ناراحتی داشت و باید منتظر بمانیم تا وضعیتش مشخص شود.

سرمربی توپچی‌ها درباره گل برنده ابرچی ازه تصریح کرد: صددرصد یک لحظه جادویی بود. شیوه ضربه زدن او به توپ خارق‌العاده بود و همان چیزی است که انتظار داشتیم.

در نهایت آرتتا درباره فاصله امتیازی با منچسترسیتی و لیورپول گفت: ما در جایگاهی هستیم که با شایستگی به آن رسیده‌ایم. این اختلاف فعلاً معنای خاصی ندارد، جز اینکه باید کارهای مثبت‌مان را ادامه دهیم و در برخی جنبه‌ها پیشرفت کنیم تا اطمینان بیشتری برای آینده به دست آوریم.

