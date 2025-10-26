فرشاد پیوس سرمربی شناور سازی قشم شد

به گزارش ایلنا، فرشاد پیوس که فصل گذشته با هدایت تیم فوتبال نیروی زمینی تهران توانست این تیم را از خطر سقوط نجات دهد، حالا به عنوان سرمربی جدید شناور سازی قشم معرفی شده است. نیروی زمینی، که در ابتدای فصل گزینه اصلی سقوط به دسته پایین‌تر بود، پس از واگذاری نیمکت به پیوس، توانست روندی شگفت‌انگیز را در نیم‌فصل دوم تجربه کند و با عملکرد عالی این مربی از سقوط فرار کند.

این مربی باتجربه در حالیکه فصل جدید به دلیل مشکلات مالی نتوانست با نیروی زمینی ادامه همکاری دهد، با پیشنهادات متعددی روبه‌رو شد.

پیوس در جست‌وجوی هدایت تیمی مدعی صعود به لیگ برتر بود، اما فرصت آن از دست رفت و حالا این مربی با تیم شناور سازی قشم قرارداد بسته است. شناور سازی قشم که در حال حاضر در میانه جدول لیگ یک قرار دارد، پس از شکست‌های پیاپی، تصمیم به تغییرات روی نیمکت خود گرفت و پیوس را به‌عنوان گزینه جدید خود برگزید.

در اولین گام، تیم شناور سازی قشم باید در برابر نساجی، تیم صدرنشین و قدرتمند لیگ یک قرار بگیرد. پیوس که در گذشته در عرصه مربیگری نشان داده است که توانایی هدایت تیم‌های پرچالش را دارد، امیدوار است با تیم جدیدش نتایج بهتری کسب کرده و جایگاه این تیم را در لیگ یک تثبیت کند.

انتهای پیام/