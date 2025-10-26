خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرشاد پیوس سرمربی شناور سازی قشم شد

فرشاد پیوس سرمربی شناور سازی قشم شد
کد خبر : 1705480
لینک کوتاه کپی شد.

فرشاد پیوس، پس از جدایی از نیروی زمینی تهران، به تیم شناور سازی قشم پیوست و هدایت این تیم لیگ یکی را بر عهده خواهد گرفت.

به گزارش ایلنا، فرشاد پیوس که فصل گذشته با هدایت تیم فوتبال نیروی زمینی تهران توانست این تیم را از خطر سقوط نجات دهد، حالا به عنوان سرمربی جدید شناور سازی قشم معرفی شده است. نیروی زمینی، که در ابتدای فصل گزینه اصلی سقوط به دسته پایین‌تر بود، پس از واگذاری نیمکت به پیوس، توانست روندی شگفت‌انگیز را در نیم‌فصل دوم تجربه کند و با عملکرد عالی این مربی از سقوط فرار کند.

این مربی باتجربه در حالیکه فصل جدید به دلیل مشکلات مالی نتوانست با نیروی زمینی ادامه همکاری دهد، با پیشنهادات متعددی روبه‌رو شد. 

پیوس در جست‌وجوی هدایت تیمی مدعی صعود به لیگ برتر بود، اما فرصت آن از دست رفت و حالا این مربی با تیم شناور سازی قشم قرارداد بسته است. شناور سازی قشم که در حال حاضر در میانه جدول لیگ یک قرار دارد، پس از شکست‌های پیاپی، تصمیم به تغییرات روی نیمکت خود گرفت و پیوس را به‌عنوان گزینه جدید خود برگزید.

در اولین گام، تیم شناور سازی قشم باید در برابر نساجی، تیم صدرنشین و قدرتمند لیگ یک قرار بگیرد. پیوس که در گذشته در عرصه مربیگری نشان داده است که توانایی هدایت تیم‌های پرچالش را دارد، امیدوار است با تیم جدیدش نتایج بهتری کسب کرده و جایگاه این تیم را در لیگ یک تثبیت کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ