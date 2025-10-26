به گزارش ایلنا، جود بلینگام که با گل و پاس گل خود نقش کلیدی در پیروزی رئال داشت، تصویری از شادی پس از بازی را در حساب اینستاگرامش منتشر کرد و نوشت: Talk is cheap. Hala Madrid siempre. — حرف زدن آسان است، تا ابد سلام بر مادرید.

اگرچه پست بلینگام پاسخی مستقیم نبود، اما مشخص بود مخاطبش کیست: لامین یامال، پدیده ۱۸ ساله بارسلونا، که چند روز پیش پیش‌بینی کرده بود در زمین نشان خواهیم داد چه کسی تیم برتر است. در برنابئو، بلینگام با عملکردی مقتدرانه و گل دوم رئال، پاسخ عملی خود را داد و ال‌کلاسیکو را از آنِ رئال کرد.

هافبک انگلیسی با این پست نه فقط به یک رقیب پیام داد، بلکه فلسفه باشگاه مادرید را هم نشان داد: در رئال، حرف‌ها مهم نیستند، تنها نتیجه است که سخن می‌گوید.

وینیسیوس جونیور نیز در اینستاگرام پستی منتشر کرد، اما برخلاف روز پرتنش خود، بدون جنجال نوشت: یکشنبه‌ای زیبا در خانه. بزن بریم رئال مادرید.

