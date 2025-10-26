جود بلینگام پس از الکلاسیکو: حرف زدن آسان است
هافبک انگلیسی رئال مادرید بلافاصله پس از پیروزی تیمش برابر بارسلونا در برنابئو، با انتشار پستی در اینستاگرام، واکنشی بیکلام اما سنگین به لامین یامال، ستاره جوان بارسا، نشان داد.
به گزارش ایلنا، جود بلینگام که با گل و پاس گل خود نقش کلیدی در پیروزی رئال داشت، تصویری از شادی پس از بازی را در حساب اینستاگرامش منتشر کرد و نوشت: Talk is cheap. Hala Madrid siempre. — حرف زدن آسان است، تا ابد سلام بر مادرید.
اگرچه پست بلینگام پاسخی مستقیم نبود، اما مشخص بود مخاطبش کیست: لامین یامال، پدیده ۱۸ ساله بارسلونا، که چند روز پیش پیشبینی کرده بود در زمین نشان خواهیم داد چه کسی تیم برتر است. در برنابئو، بلینگام با عملکردی مقتدرانه و گل دوم رئال، پاسخ عملی خود را داد و الکلاسیکو را از آنِ رئال کرد.
هافبک انگلیسی با این پست نه فقط به یک رقیب پیام داد، بلکه فلسفه باشگاه مادرید را هم نشان داد: در رئال، حرفها مهم نیستند، تنها نتیجه است که سخن میگوید.
وینیسیوس جونیور نیز در اینستاگرام پستی منتشر کرد، اما برخلاف روز پرتنش خود، بدون جنجال نوشت: یکشنبهای زیبا در خانه. بزن بریم رئال مادرید.