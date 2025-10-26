خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جود بلینگام پس از ال‌کلاسیکو: حرف زدن آسان است

جود بلینگام پس از ال‌کلاسیکو: حرف زدن آسان است
کد خبر : 1705478
لینک کوتاه کپی شد.

هافبک انگلیسی رئال مادرید بلافاصله پس از پیروزی تیمش برابر بارسلونا در برنابئو، با انتشار پستی در اینستاگرام، واکنشی بی‌کلام اما سنگین به لامین یامال، ستاره جوان بارسا، نشان داد.

به گزارش ایلنا،   جود بلینگام که با گل و پاس گل خود نقش کلیدی در پیروزی رئال داشت، تصویری از شادی پس از بازی را در حساب اینستاگرامش منتشر کرد و نوشت: Talk is cheap. Hala Madrid siempre. — حرف زدن آسان است، تا ابد سلام بر مادرید.

اگرچه پست بلینگام پاسخی مستقیم نبود، اما مشخص بود مخاطبش کیست: لامین یامال، پدیده ۱۸ ساله بارسلونا، که چند روز پیش پیش‌بینی کرده بود در زمین نشان خواهیم داد چه کسی تیم برتر است. در برنابئو، بلینگام با عملکردی مقتدرانه و گل دوم رئال، پاسخ عملی خود را داد و ال‌کلاسیکو را از آنِ رئال کرد.

هافبک انگلیسی با این پست نه فقط به یک رقیب پیام داد، بلکه فلسفه باشگاه مادرید را هم نشان داد: در رئال، حرف‌ها مهم نیستند، تنها نتیجه است که سخن می‌گوید.

جود بلینگام پس از ال‌کلاسیکو: حرف زدن آسان است

 

جود بلینگام پس از ال‌کلاسیکو: حرف زدن آسان است

وینیسیوس جونیور نیز در اینستاگرام پستی منتشر کرد، اما برخلاف روز پرتنش خود، بدون جنجال نوشت: یکشنبه‌ای زیبا در خانه. بزن بریم رئال مادرید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ