آلونسو پس از برد در ال‌کلاسیکو: برنابئو به لرزه درآمد

آلونسو پس از برد در ال‌کلاسیکو: برنابئو به لرزه درآمد
ژابی آلونسو، سرمربی رئال مادرید، پس از پیروزی مقابل بارسلونا، از عملکرد و فداکاری تیمش تمجید کرد و تأکید کرد که این سه امتیاز فراتر از صرفاً کسب امتیاز در جدول بود.

به گزارش ایلنا، ژابی آلونسو، سرمربی رئال مادرید، پس از پیروزی مهم تیمش در ال‌کلاسیکو مقابل بارسلونا، در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی رئال مادرید، به تمجید از بازیکنان پرداخت.

آلونسو گفت: «ما بسیار خوشحالیم؛ هم از بابت این پیروزی و هم از بابت نوع بازی و کار فوق‌العاده‌ای که انجام دادیم؛ فداکاری، و اینکه چقدر خوب بازی کردیم. این یک پیروزی بسیار ضروری برای تیم و همچنین برای هواداران بود. من دیدم که برنابئو با هر آنچه در این بازی رخ داد، به لرزه درآمد. این برد فقط به خاطر سه امتیاز نیست، بلکه اهمیت دیگری نیز دارد.»

نکات مثبت مسابقه

سرمربی رئال مادرید درباره آنچه بیشتر از همه مورد پسند او واقع شده، گفت: «لحظات زیادی وجود داشت، حتی در نیمه دوم، که ما کنترل بازی را در دست داشتیم. پیروزی ما اندکی کوچک بود [اشاره به برتری اندک در گل زده]؛ اما در زمان نداشتن توپ، بسیار عالی و متحد کار کردیم و با توپ نیز می‌دانستیم که چگونه آسیب بزنیم.»

او در خصوص اهمیت این مسابقه افزود: «نه تنها به خاطر پیروزی و سه امتیاز، بلکه به خاطر این باور و اطمینان که این تیم می‌تواند مسابقات بزرگ را برنده شود.»

واکنش به جنجال لامین یامال

ژابی آلونسو در واکنش به حواشی ایجاد شده توسط لامین یامال پیش از بازی، اظهار داشت: «تیم از قبل بسیار با انگیزه بود. ما پیشاپیش صحبت کرده بودیم که این بازی چقدر اهمیت دارد؛ نه فقط به خاطر سه امتیاز، بلکه به خاطر تمام آنچه این مسابقه می‌تواند در پی داشته باشد. من بیش از همه برای بازیکنان خوشحالم؛ آن‌ها به این احساس که می‌توانند یک مسابقه بزرگ را ببرند، نیاز داشتند.»

خشم وینیسیوس

آلونسو در خصوص عصبانیت وینیسیوس جونیور در طول بازی گفت: «من نکات بسیار مثبتی از بازی برداشت کردم، چیزهای خیلی خوبی در مورد وینی [وینیسیوس]، اما نمی‌خواهم تمرکز را از دست بدهم. این‌ها چیزهایی هستند که در مورد آن‌ها صحبت خواهیم کرد، و با وجود بازی بزرگی که وینی داشت، او نیز سهم [در پیروزی] داشت. این یک پیروزی با اختلاف کم است.»

انتهای پیام/
