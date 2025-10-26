خبرگزاری کار ایران
آذرباد: پیکان شایسته شکست نبود، اما فوتبال همین است

محسن آذرباد، کاپیتان پیکان، پس از شکست تیمش مقابل سپاهان در ورزشگاه نقش‌جهان، درباره عملکرد تیم، جوانی بازیکنان و شرایط مسابقه صحبت کرد و تأکید کرد که تیمش شایسته باخت نبوده است.

به گزارش ایلنا،  آذرباد ابتدا به تیم سپاهان تبریک گفت و درباره نتیجه بازی گفت: به‌نظر من ما لایق باخت نبودیم. فوتبال همین است؛ اگر از موقعیت‌ها استفاده نکنید، نتیجه به ضرر شما رقم می‌خورد. بازیکنان بزرگ و حرفه‌ای سپاهان در دو ضربه ایستگاهی کیفیت خود را نشان دادند.

کاپیتان پیکان در مورد دقایق پایانی مسابقه افزود: تیم ما در اواخر بازی کمی شاکله خود را از دست داد و ریخت به‌هم. یک شوت به سمت دروازه زده شد که گل نشد و VAR هم دخالت داشت. تیم ما بسیار جوان است و در تعویض‌ها حدود هشت بازیکن ۱۹ تا ۲۱ ساله در زمین بودند؛ طبیعی است که چنین شرایطی تاوان داشته باشد.

آذرباد با اشاره به وضعیت تیم ادامه داد: متأسفانه سه هفته است که روی بدشانسی و تمرکز نداشتن قرار داریم. با این حال امیدوارم هرچه سریع‌تر برگردیم، چون تیم پیکان خوب بازی می‌کند و شایسته نیست در رتبه دوازدهم جدول قرار داشته باشد. در بازی بعدی قطعاً برای پیروزی وارد میدان می‌شویم.

وی درباره حواشی و اعتراض‌های نیمه نخست گفت: در پایان نیمه اول اتفاقاتی رخ داد که باعث اعتراضم شد، اما موضوع داوری نبود. بعضی چیزهایی که شنیدم واقعاً زشت بود. ما زحمت می‌کشیم و تلاش می‌کنیم، اما شنیدن این حرف‌ها ناراحت‌کننده است.

آذرباد در پایان درباره داوری تأکید کرد: آقای کهیش را سال‌هاست می‌شناسم و او داور بسیار خوبی است. امروز هم قضاوت خوبی داشت، اما در برخی صحنه‌ها واقعاً ناراحت شدم و امیدوارم در بازی‌های بعدی چنین اتفاقاتی تکرار نشود.

