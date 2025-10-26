آمار ال کلاسیکو: آلونسو مچ فلیک را خواباند!

به گزارش ایلنا، آمار مسابقه نشان می‌دهد که بارسلونا کنترل بازی را در دست داشت و ۶۸٪ مالکیت توپ را ثبت کرد، در مقابل ۳۲٪ برای رئال مادرید. با این حال، شاگردان ژابی آلونسو در خلق موقعیت‌های خطرناک برتر عمل کردند؛ رئال ۲۳ شوت با ۱۰ شوت در چارچوب داشت و چهار موقعیت عالی ایجاد کرد، در حالی که بارسلونا تنها ۱۵ شوت و ۶ شوت در چارچوب داشت و دو موقعیت عالی ایجاد کرد.

گل‌های پیش‌بینی‌شده نیز نشان‌دهنده برتری حملات رئال بود: ۳.۶ در مقابل ۱.۳ برای بارسلونا.

رئال حتی دو فرصت گل بزرگ را از دست داد، در حالی که بارسلونا یک فرصت بزرگ از دست داد.

در بخش پاس‌ها، بارسلونا با ۵۷۲ پاس سالم و دقت ۹۰٪ نسبت به ۲۲۲ پاس سالم رئال با دقت ۸۱٪ برتری داشت، اما این دقت در نهایت نتوانست مانع از برتری رئال شود، زیرا کهکشانی‌ها در ضدحملات و نفوذهای سریع مؤثرتر بودند.

خطاهای بازی ۹ برای بارسلونا و ۱۲ برای رئال ثبت شد و رئال پنج بار در تله آفساید قرار گرفت، در حالی که بارسلونا تنها دو بار آفساید شد. همچنین، تعداد کرنرهای رئال ۱۲ و بارسلونا ۴ بود که نشان‌دهنده فشار بیشتر رئال در فاز حمله بود.

در مجموع، آمار نشان می‌دهد که با وجود تسلط بارسلونا بر توپ، رئال مادرید با بهره‌وری بالاتر از موقعیت‌ها و حملات مؤثر توانست پیروزی را از برنابئو خارج کند.

