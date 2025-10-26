به گزارش ایلنا، در وزن ۵۷ کیلوگرم مسابقات کشتی، میلاد والی‌زاده پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۱۲ بر ۲ لوکا گوینجیلیا از گرجستان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.

در این مرحله، والی‌زاده با نتیجه ۱۱ بر ۵ مغلوب لوک لیلدهال از آمریکا شد و با توجه به حضور این کشتی‌گیر در دیدار فینال، به گروه بازنده‌ها منتقل گردید.

اما والی‌زاده با نمایش مقتدرانه خود در این گروه، با نتیجه ۱۰ بر صفر هونگ هانگ لیائو از چین را مغلوب کرد و به دیدار رده‌بندی راه یافت. در این مبارزه، والی‌زاده با نتیجه ۱۰ بر ۱ آیاندای اوندار از روسیه را شکست داد و موفق شد مدال برنز را به گردن آویزد.

انتهای پیام/