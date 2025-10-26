دییونگ: لامین مستقیماً چیزی نگفت
پس از شکست بارسلونا در برنابئو، فرانکی دییونگ در میکسدزون از نداشتن دقت در نیمه اول، سختی ایجاد موقعیت در نیمه دوم و حواشی پایانی بازی گفت و تأکید کرد که اظهارات لامین یامال درباره رئال مادرید اغراقآمیز است.
به گزارش ایلنا، فرانکی دییونگ، هافبک هلندی بارسلونا، پس از شکست تیمش مقابل رئال مادرید در میکسدزون حاضر شد و درباره اتفاقات پایان بازی و عملکرد تیمش صحبت کرد.
او درباره درگیریهای پایانی و تمرکز بازیکنان روی نیمکت گفت: من صحنه را ندیدم. چون روی زمین بودم و فقط تعداد زیادی بازیکن و کادر فنی را دیدم. وقتی سوت پایان زده شد، خیلیها به سمت لامین رفتند. فکر میکنم کمی زیادهروی کردند. از خودشان بپرسید.
دییونگ درباره عملکرد بارسا در زمین افزود: در نیمه اول با توپ چندان دقیق نبودیم و در چنین شرایطی آنها بسیار خطرناک بودند. در نیمه دوم بازی را کنترل کردیم، اما ایجاد موقعیتهای خطرناک برایمان سخت بود.
او همچنین به درگیری کارواخال با لامین یامال اشاره کرد: میتوانست خصوصی با او تماس بگیرد. اگر همتیمی لامین هستی و او را میشناسی، میتوانی به جای ژست گرفتن روی زمین، با او تماس بگیری.
در نهایت دییونگ درباره اظهارات جنجالی لامین در مورد رئال گفت: لامین نگفته که رئال دزدی میکند. او در کینگز لیگ بود و شرایطی برایش ایجاد کردند، اما مستقیماً چنین چیزی نگفت. این موضوع کمی اغراقآمیز شده است.
بارسلونا با این شکست، فاصلهاش با رئال مادرید در صدر جدول به پنج امتیاز رسید و نشان داد هنوز نیاز به تمرکز بیشتر در بازیهای حساس دارد.