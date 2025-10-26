ابوالفضل بابالو به جمع بازندههای مدعی برنز جهان رفت
ابوالفضل بابالو، کشتیگیر وزن ۹۷ کیلوگرم ایران، پس از شکست مقابل نماینده ژاپن، به گروه بازندهها راه یافت و شانس خود برای کسب مدال برنز را حفظ کرد.
به گزارش ایلنا، در وزن ۹۷ کیلوگرم رقابتهای کشتی، ابوالفضل بابالو در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر فی لانگ گائو از چین را شکست داد و آغاز موفقیتآمیز خود را رقم زد. وی در دور دوم نیز با نتیجه ۱۰ بر صفر نیکولاس کاراوانوس از یونان را مغلوب کرد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.
در این مرحله، بابالو با نتیجه ۱۳ بر ۲ مقابل آرش یوشیدا از ژاپن، دارنده مدال برنز جهان، شکست خورد و با توجه به حضور حریفش در دیدار فینال، به گروه بازندهها رفت.
وی در این گروه با برنده مبارزه میان نمایندگان بلغارستان و مجارستان روبهرو خواهد شد و در صورت پیروزی، راهی دیدار ردهبندی خواهد شد تا مقابل رضابک آیتموخان، قهرمان جهان از قزاقستان، به میدان برود.