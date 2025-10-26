به گزارش ایلنا، در وزن ۹۷ کیلوگرم رقابت‌های کشتی، ابوالفضل بابالو در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر فی لانگ گائو از چین را شکست داد و آغاز موفقیت‌آمیز خود را رقم زد. وی در دور دوم نیز با نتیجه ۱۰ بر صفر نیکولاس کاراوانوس از یونان را مغلوب کرد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

در این مرحله، بابالو با نتیجه ۱۳ بر ۲ مقابل آرش یوشیدا از ژاپن، دارنده مدال برنز جهان، شکست خورد و با توجه به حضور حریفش در دیدار فینال، به گروه بازنده‌ها رفت.

وی در این گروه با برنده مبارزه میان نمایندگان بلغارستان و مجارستان روبه‌رو خواهد شد و در صورت پیروزی، راهی دیدار رده‌بندی خواهد شد تا مقابل رضابک آیتموخان، قهرمان جهان از قزاقستان، به میدان برود.

