شوامنی: درگیری پایان بازی بخشی از رقابت بود
پس از پیروزی رئال مادرید در الکلاسیکوی پرتنش برنابئو، اورلین شوامنی و دنی کارواخال با آرامش از روحیه تیمی و اهمیت حفظ تمرکز صحبت کردند.
به گزارش ایلنا، اورلین شوامنی، هافبک فرانسوی رئال مادرید، پس از پیروزی ۲ بر ۱ تیمش مقابل بارسلونا در میکسدزون ورزشگاه برنابئو حاضر شد و با لبخندی مطمئن گفت:
ما مقابل تیمی خاص بازی کردیم. بازی متفاوتی بود و از برد امروز واقعاً خوشحالیم. دقیقاً همان کاری را انجام دادیم که باید میکردیم؛ همان نقشهای که برای این بازی طراحی شده بود.
او در ادامه به واکنش تیم پس از شکست در دربی مادرید اشاره کرد و افزود: در بازی مقابل اتلتیکو، نتوانستیم آنطور که میخواستیم عمل کنیم، اما امروز فرصت داشتیم تا نشان دهیم واقعاً چه تواناییهایی داریم. این فقط سه امتیاز بود، اما مهم این است که پیشرفت کنیم و همین مسیر را ادامه دهیم.
شوامنی درباره تنشهای دقایق پایانی بازی گفت: من از این چیزها خوشم میآید! در پایان کمی درگیری پیش آمد، اما این بخشی از رقابت است و به ما انگیزه بیشتری میدهد. وقتی بچه بودم، همیشه این صحنهها را در الکلاسیکوها میدیدم و به نظرم جالب بود. چیزی جز چند جمله رد و بدل نشد، نیت بدی در کار نبود، فقط روحیه رقابت بود.
در همین حال، دنی کارواخال که در صحنه درگیری با لامین یامال حضور داشت، با لحنی آرامتر به ماجرا واکنش نشان داد و گفت: مشکلی نیست. اگر لامین بخواهد حرف بزند، بزند؛ اما بازی در زمین انجام میشود و ما برنده شدیم. از عملکرد تیممان راضی هستیم و حالا فقط به ادامه مسیر و بازیهای بعدی فکر میکنیم.