به گزارش ایلنا، در وزن ۸۶ کیلوگرم رقابت‌های کشتی، ابوالفضل رحمانی در دور نخست با نتیجه ۶ بر ۴ آشیش از هند را مغلوب کرد و گام نخست خود را موفقیت‌آمیز برداشت. وی در دور بعد با نتیجه ۵ بر ۳ احمت یاگان از ترکیه را شکست داد و به یک چهارم نهایی راه یافت.

در این مرحله، رحمانی با نتیجه ۷ بر ۴ راکو ولش از آمریکا را شکست داد و به نیمه‌نهایی رسید. در نیمه‌نهایی، او مقابل اوگنیو میهالسیان از مولداوی با نتیجه ۲ بر ۱ مغلوب شد و راهی دیدار رده‌بندی برای کسب مدال برنز شد.

