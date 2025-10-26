پیروزیهای پیاپی ابوالفضل رحمانی در مسابقات کشتی جهانی
ابوالفضل رحمانی، کشتیگیر وزن ۸۶ کیلوگرم ایران، با شکست دادن نمایندگان هند، ترکیه و آمریکا، راهی نیمهنهایی شد و در ادامه برای کسب مدال برنز به میدان رفت.
به گزارش ایلنا، در وزن ۸۶ کیلوگرم رقابتهای کشتی، ابوالفضل رحمانی در دور نخست با نتیجه ۶ بر ۴ آشیش از هند را مغلوب کرد و گام نخست خود را موفقیتآمیز برداشت. وی در دور بعد با نتیجه ۵ بر ۳ احمت یاگان از ترکیه را شکست داد و به یک چهارم نهایی راه یافت.
در این مرحله، رحمانی با نتیجه ۷ بر ۴ راکو ولش از آمریکا را شکست داد و به نیمهنهایی رسید. در نیمهنهایی، او مقابل اوگنیو میهالسیان از مولداوی با نتیجه ۲ بر ۱ مغلوب شد و راهی دیدار ردهبندی برای کسب مدال برنز شد.