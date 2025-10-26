خبرگزاری کار ایران
پیش‌بینی طلایی آلکاراس پیش از ال‌کلاسیکو
کارلوس آلکاراس، ستاره اسپانیایی تنیس جهان، پیش از برگزاری ال‌کلاسیکوی دیشب پیش‌بینی دقیقی از نتیجه و گلزنان مسابقه داشت.

به گزارش ایلنا،  چند ساعت پیش از برگزاری ال‌کلاسیکوی داغ میان رئال مادرید و بارسلونا، کارلوس آلکاراس، چهره مطرح تنیس اسپانیا، در گفت‌وگویی غیررسمی نتیجه مسابقه را پیش‌بینی کرده بود. او گفته بود: بازی فوق‌العاده‌ای خواهد شد. فکر می‌کنم رئال ۲–۱ ببرد. احتمالاً امباپه و بلینگام برای رئال گل می‌زنند و یامال برای بارسا.

پیش‌بینی‌ای که با دقتی حیرت‌انگیز درست از آب درآمد.
در مسابقه دیشب، رئال مادرید با گل‌های کیلیان امباپه و جود بلینگام موفق شد بارسلونا را ۲–۱ شکست دهد؛ همان نتیجه‌ای که آلکاراس پیش‌بینی کرده بود. در سوی مقابل، تنها گل بارسلونا را فرمین لوپز به ثمر رساند.

جالب اینکه حتی بخش دیگر پیش‌بینی آلکاراس هم تا آستانه تحقق پیش رفت. رئال در نیمه دوم صاحب یک ضربه پنالتی شد که اگر امباپه آن را تبدیل به گل می‌کرد، نتیجه ۳–۱ می‌شد. اما واکنش خیره‌کننده وویچک شزنی باعث شد توپ به گل تبدیل نشود و در نهایت همان نتیجه ۲–۱ رقم بخورد.

پیش‌بینی دقیق آلکاراس، بار دیگر توجه رسانه‌ها را به استعداد عجیب این ستاره نه‌تنها در تنیس، بلکه در شناخت فوتبال جلب کرده است. به‌ویژه که او از طرفداران سرسخت فوتبال اسپانیا و به‌طور خاص از دنبال‌کنندگان جدی ال‌کلاسیکو محسوب می‌شود.

