به گزارش ایلنا، سعید دقیقی، سرمربی تیم فوتبال پیکان، در گفتگو با خبرنگاران پس از شکست ۲-۱ تیمش برابر سپاهان، از عملکرد مثبت تیم خود در نیمه اول صحبت کرد و به تحلیل دلایل شکست پرداخت. او همچنین به فشارهای زیاد در این هشت بازی اخیر و لزوم توجه بیشتر به جزئیات تاکتیکی اشاره کرد.

او درباره بازی و شرایط تیمش گفت:«ما در این بازی عملکرد خوبی داشتیم، اما در نهایت شکست خوردیم. در طول هفته گذشته با بازیکنانم مباحث تاکتیکی و فنی را به خوبی مرور کرده بودیم. به نظرم تا زمانی که گل اول را دریافت کردیم، سوار بر بازی بودیم. نیمه اول، به نظر من، یک فوتبال یک طرفه بود. در این نیمه موقعیت‌های زیادی خلق کردیم، ضربات ایستگاهی و کرنرهای متعددی داشتیم، همان‌طور که در بازی‌های گذشته نیز شاهدش بودیم. این هشتمین بازی تیم بود و فکر نمی‌کنم در این چند سالی که مربیگری می‌کنم، فشار بیشتری از این هشت بازی تحمل کرده باشم.در تمام بازی‌ها ما نزدیک به ۵۰ یا ۶۰ دقیقه فشار زیادی به حریف وارد کردیم و روی ساده‌ترین مباحث گل خوردیم. روی ضربات ایستگاهی و یک کرنر ساده گل خوردیم. حتی در بازی با آلومینیوم، نیمه اول ۸ کرنر داشتیم، اما در نهایت این‌ها به گل تبدیل شد. امروز نیز در نیمه اول موقعیت‌های خوبی داشتیم، مثل موقعیت‌های ۲ به ۳ و ۳ به ۲، ولی کنترل بدی داشتیم. پس از گل اول سپاهان، ما تلاش کردیم و به گل رسیدیم، اما پس از آن شیرازه تیم از هم پاشید و بازی ۲-۱ شد. از دقیقه ۸۰ به بعد بازی به طور کامل در اختیار سپاهان بود.»

دقیقی در ادامه صحبت‌های خود افزود: «در این بازی، از برخی بازیکنان تشکر می‌کنم، به‌ویژه از آقای آذرپاد. دقایقی که در زمین حضور داشتند، واقعا فوق‌العاده کار کردند. اما واقعیت این است که دستمان کمی بسته بود. چون مهره‌های تأثیرگذاری چون کسری طاهری را به خاطر مصدومیت در اردوهای ملی نداشتیم. شاهین توکلی به دلیل مصدومیت و محمدعلی فرامرزی را هم در اختیار نداشتیم. همین‌طور اصغر صادقی هم نبود. این مسائل تأثیر زیادی داشت. در عین حال، بازیکنان جوانی داشتیم که در این شرایط واقعاً کار سختی برایشان بود.»

او در ادامه بیان کرد:«در این هشت بازی، می‌توانم با اطمینان بگویم که تیم ما می‌توانست در جایگاه بهتری قرار بگیرد. اما این‌ها واقعیت‌های فوتبال است. در آینده بیشتر تلاش می‌کنیم تا تیم را از نظر کیفیت بهتر کنیم و در بحث تمام‌کنندگی هم قوی‌تر شویم.»

دقیقی سپس در مورد تفاوت‌های تیم خود با تیم‌های بزرگ‌تر مانند سپاهان صحبت کرد و گفت: «بازیکنان جوان ممکن است احساساتی شوند. وقتی تیم موقعیت می‌سازد و گل نمی‌زند، احساس ناراحتی می‌کند و این باعث می‌شود در مواقعی که شایسته گل زدن هم نباشد، گل بخورد. تفاوت تیم‌های بزرگ و تیم‌هایی مثل ما در همین است. تیم‌هایی با بودجه‌های کلان، مانند سپاهان با بودجه ۲۰۰۰ میلیاردی، از کیفیت و تجربه بیشتری برخوردارند. به همین دلیل است که گاهی بازیکنان جوان احساساتی شده و این موضوع در روند بازی تأثیر می‌گذارد.»

دقیقی همچنین به اعتراض خود نسبت به برخی از رفتارهای بازیکنان تیمش اشاره کرد و گفت: «از بعضی از بازیکنان ناراحت بودم. از ابتدای بازی فشار آوردیم، اما گل خوردیم، چرا باید به راحتی تیم‌های حریف گل بزنند؟ این موضوع واقعاً برای من ناراحت‌کننده است. باید تلاش بیشتری می‌کردیم، چون می‌دانستیم که تیم‌های بزرگ مانند سپاهان در اینگونه موقعیت‌ها آسیب می‌زنند. اگر از فرصت‌ها استفاده نکنیم، نتیجه‌اش همین می‌شود.»

وی در ادامه درباره سه باخت متوالی تیمش گفت: «در تیمی که شکست می‌خورد، نخستین فردی که باید پاسخگو باشد، سرمربی است. اما حقیقت این است که تیم ما خوب بازی می‌کند. به رغم اینکه برخی از بهترین بازیکنانمان را در اختیار نداشتیم، اما تیم خوب بازی کرده است. بودجه ما هم که مشخص است و هدف باشگاه پیکان در سال اول، حفظ تیم در لیگ برتر و تولید ظرفیت برای سال‌های آینده است. ما از بستر آکادمی باشگاه و تلفیق تجربه و جوانی استفاده می‌کنیم.»

او با اشاره به وضعیت خود گفت: « بین نیمه، به مرز سکته رسیدم! این فشارها بسیار زیاد است، اما باید تیم را اصلاح کنیم و در ادامه مسیر قطعاً فوتبال روی خوشش را به ما نشان خواهد داد. اما بازیکنان باید این نکته را درک کنند که نباید اجازه دهند تیم‌های حریف به این راحتی گل بزنند. ما بر روی تابلو نوشتیم که یارگیر مشخصی داریم، اما با وجود این، بازیکنان نتواسته‌اند وظایفشان را به درستی انجام دهند.»

