جنون لحظه آخری: الکلاسیکو با درگیری تمام شد!
تنها چند دقیقه پس از سوت پایان الکلاسیکو و اخراج پدری، زمین برنابئو به صحنهای از درگیری و تنش تبدیل شد.
به گزارش ایلنا، صحنههایی جنجالی و پرتنش پس از سوت پایان الکلاسیکو در سانتیاگو برنابئو رقم خورد.
دیداری که با پیروزی ۲ بر ۱ رئال مادرید به پایان رسید، اما پایانش بسیار داغتر از ۹۰ دقیقهی پرهیجان آن بود.
تنها چند لحظه پس از اخراج پدری، درگیری شدیدی میان نیمکتهای دو تیم شکل گرفت. بازیکنان از هر دو سوی ماجرا وارد زمین شدند و مقابل هم صف کشیدند؛ فریادها، هلدادنها و اعتراضها فضای زمین را متشنج کرد تا جایی که داوران و کادر فنی دو تیم برای جلوگیری از درگیری فیزیکی جدی وارد عمل شدند.
در میانهی این هرجومرج، لامین یامال که بهشدت عصبانی به نظر میرسید، با فریاد به سمت یکی از بازیکنان رئال گفت: «بیرون میبینمت!» جملهای که آتش ماجرا را شعلهورتر کرد. در همان زمان، وینیسیوس جونیور که پس از تعویض جنجالیاش دوباره از رختکن بازگشته بود، با طعنه به یامال گفت: «زیاد حرف میزدی، حالا حرف بزن!»
در ادامه، گفتوگوی تند کورتوا و یامال در کنار زمین به درگیری تازهای منجر شد و بازیکنانی مانند رودیگر و رافینیا که با لباس شخصی کنار زمین حضور داشتند نیز وارد ماجرا شدند. فضای پایان بازی بیش از آنکه به جشن پیروزی شباهت داشته باشد، به صحنهای از یک رویارویی تمامعیار میان دو رقیب ابدی تبدیل شد.
بر اساس تصاویر منتشرشده، جرقه اصلی درگیری را دنی کارواخال زده بود. او با کنایه به یامال گفت: «خیلی حرف میزدی، حالا حرف بزن!»؛ جملهای که یادآور اظهارات تند چند روز پیش ستاره جوان بارسلونا بود، زمانی که او باشگاه رئال را به «سرقت» در داوریها متهم کرده بود. همین خشم فروخورده باعث شد نیمکت مادرید برای لحظاتی از کنترل خارج شود.
در نهایت با دخالت نیروهای امنیتی و کادر فنی دو تیم، اوضاع آرام گرفت، اما تنشها بهقدری شدید بود که حتی هنگام خروج بازیکنان از زمین نیز رد پای عصبانیت در چهرهها دیده میشد. یک بار دیگر، الکلاسیکو ثابت کرد که نهتنها یک مسابقه فوتبال، بلکه جدالی است که از ثانیهی اول تا لحظهی آخر با آتش رقابت و احساسات شعلهور میماند.