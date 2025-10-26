رئال ۲-۱ بارسا: انتقام در برنابئو با درخشش بلینگام و امباپه

به گزارش ایلنا، رئال مادرید در دیداری حساس از هفته دهم لالیگا موفق شد با نتیجه ۲ بر یک بارسلونا را شکست دهد و صدر جدول را از آن خود کند.

کهکشانی‌ها از همان ابتدای بازی نمایش پرقدرتی ارائه دادند و در دقیقه ۲۲ روی پاس تماشایی جود بلینگام و ضربه دقیق کیلیان امباپه به گل نخست رسیدند. تنها چند دقیقه بعد، اشتباه آردا گولر در خط میانی به بارسا فرصت داد تا از غفلت خط دفاع رئال استفاده کند. مارکوس رشفورد با پاس در عرض، فرمین لوپز را در موقعیت گل قرار داد و این بازیکن جوان در دقیقه ۳۸ بازی را به تساوی کشاند.

مادریدی‌ها خیلی زود به این گل واکنش نشان دادند. در دقیقه ۴۳، وینیسیوس جونیور با نفوذی تماشایی از سمت چپ توپ را ارسال کرد، امباپه با ضربه سر آن را برای بلینگام مهیا کرد و ستاره انگلیسی با ضربه‌ای بغل پا دروازه شزنی را گشود تا رئال با برتری ۲ بر ۱ راهی رختکن شود.

در نیمه دوم بارسلونا مالک توپ و میدان بود اما در دقیقه ۴۸ برخورد توپ با دست اریک گارسیا در محوطه جریمه باعث اعلام پنالتی به سود رئال شد. امباپه پشت توپ ایستاد اما شزنی با واکنشی دیدنی مانع از گل شدن ضربه او شد تا امیدهای بارسا زنده بماند. دقایقی بعد، گل دوم بلینگام به دلیل آفساید مردود اعلام شد. در دقیقه ۷۲، ژابی آلونسو تصمیم گرفت وینیسیوس را از زمین بیرون بیاورد، تصمیمی که باعث عصبانیت شدید ستاره برزیلی شد و او با ناراحتی مستقیم راهی رختکن شد.

در دقایق پایانی، پدری که توپ را در میانه زمین از دست داده بود با تکلی خطرناک روی پای شوامنی مرتکب خطایی سنگین شد و داور با نشان دادن کارت زرد دوم، او را از زمین اخراج کرد تا بارسا ده‌نفره شود. در نهایت رئال مادرید با حفظ برتری خود، سه امتیاز ارزشمند را به حسابش واریز کرد.

جود بلینگام با یک گل و یک پاس گل بهترین بازیکن میدان بود و نقش محوری خود را در خط میانی رئال به‌خوبی ایفا کرد. در مقابل، وینیسیوس با وجود بازی خوبش، به‌دلیل رفتار عصبی پس از تعویض، از ناکامان بزرگ این دیدار لقب گرفت. شزنی نیز با مهار پنالتی امباپه یکی از چهره‌های درخشان زمین بود.

رئال مادرید با این پیروزی قاطع نه‌تنها انتقام شکست‌های فصل گذشته مقابل بارسلونا را گرفت، بلکه با نمایش منسجم و پرقدرت خود نشان داد برای قهرمانی در اسپانیا و اروپا کاملاً آماده است.

ترکیب رئال

کورتوا، والورده، میلیتائو، هویسن، کارراس، شوامنی، کاماوینگا، گولر، بلینگام، وینیسیوس و امباپه

ترکیب بارسلونا

شزنی، کنده، کوبارسی، ا‌.گارسیا، بالده، پدری، دی یونگ، یامال، فرمین، تورس، رشفورد

