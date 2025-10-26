شزنی پنالتی حیاتی را مهار کرد

خبرگزاری کار ایران
در دقیقه ۵۳ ال‌کلاسیکو، وویچک شزنی با یک واکنش درخشان، ضربه پنالتی کیلیان امباپه را مهار کرد و امید را به بارسلونا بازگرداند.

به گزارش ایلنا،  دروازه‌بان لهستانی بارسلونا نشان داد که در ۳۵ سالگی هنوز آرامشی مثال‌زدنی دارد و تحت فشار بزرگ‌ترین دیدار فصل، تمرکزش را از دست نمی‌دهد. حتی وقتی داور پس از بررسی صحنه، پنالتی را اعلام کرد، شزنی بدون هیچ نشانه‌ای از اضطراب مقابل ستاره فرانسوی ایستاد.

امباپه قصد داشت اختلاف را به دو گل افزایش دهد و نتیجه را ۳–۱ کند، اما شزنی با واکنش خیره‌کننده و استفاده از دست راستش، ضربه محکم او را مهار کرد و اجازه نداد رئال مادرید کار را تمام کند. این مهار، بارسلونا را در بازی زنده نگه داشت و امید به قهرمان فعلی لالیگا بازگرداند.

این نخستین پنالتی‌ای بود که شزنی از زمان پیوستن به بارسا مهار می‌کرد؛ او آن زمان به‌عنوان جانشین مارک آندره تراشتگن مصدوم به تیم اضافه شده بود. اکنون نیز در غیاب خوان گارسیا، در دیدار بزرگ برابر رئال، نمایش درخشانی ارائه داد.

علاوه بر این پنالتی، شزنی در نیمه نخست نیز چند واکنش تماشایی داشت که باعث شد بارسا از شکست سنگین‌تر بگریزد و تیم را در جریان بازی حفظ کند.

