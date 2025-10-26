قضاوت سوتو گرادو در الکلاسیکو زیر ذرهبین کارشناسان اسپانیا
الکلاسیکوی برنابئو تنها جدال رئال و بارسا نبود بلکه این دیدار همچنین آزمونی بزرگ برای سوتو گرادو، داور مسابقه محسوب میشد.
به گزارش ایلنا، دو صحنه جنجالی در دقایق ابتدایی، شامل پنالتی احتمالی روی وینیسیوس و گل مردود امباپه، توجه کارشناسان داوری اسپانیا را به خود جلب کرد.
مارکا – پرز بورول:
کارشناس داوری رادیو مارکا، درباره گل مردود امباپه گفت:
بازیکن رئال در موقعیت آفساید قرار داشت و VAR کاملاً درست عمل کرد.
در مورد صحنه جنجالی دقیقه دوم که احتمال پنالتی داشت، بورول نظر محتاطانهای داشت:
این صحنه با تفسیر دشوار است. بازیکن بارسا از پشت پا را جلو میآورد و وینیسیوس قصد ضربه زدن دارد. ممکن است بگوییم لامین اصلاً به توپ نرسید و وینیسیوس خودش برخورد کرد. هر دو برداشت قابل قبول است و داور بسته به دید خود تصمیم گرفت که بازی ادامه یابد.
او با لبخند افزود: برای شروع یک بازی مادرید–بارسا، صحنهای واقعاً خاص بود.
آ.اس – ایتورالده گونزالس:
ایتورالده گونزالس، داور سابق و کارشناس آ.اس، نیز با تصمیم داور درباره پنالتی موافق بود:
در نگاه اول به نظر میرسید لامین یامال خطا کرده، اما در واقع وینیسیوس وارد فضایی شد که یامال از قبل گرفته بود. نهتنها پنالتی نبود، بلکه مهاجم خطا کرده بود.
در مورد گل مردود امباپه:
آفساید میلیمتری بود، همان نوع صحنههایی که بحث قانون ونگر را زنده میکند. وقتی از سیستمهای اندازهگیری استفاده میکنیم، حتی یک میلیمتر هم آفساید محسوب میشود. باید به سیستم اعتماد کنیم یا کنار بگذاریمش.
و درباره گل بلینگام:
گل کاملاً قانونی بود. برخورد هویسن با کوبارسی جزئی و بدون تأثیر بود و خطا، اگر رخ داده باشد، بیاحتیاطی ساده است، نه چیزی که VAR باید دخالت کند. کوبارسی هم به توپ نمیتوانست برسد. بنابراین گل بلینگام به درستی تأیید شد.
کارشناسان دو رسانه بزرگ اسپانیا، مارکا و آ.اس، در یک نکته اتفاق نظر داشتند: سوتو گرادو با وجود فشار و فضای ملتهب برنابئو، قضاوتی باثبات و قابلقبول ارائه داد و تصمیماتش در صحنههای جنجالی، به ویژه پنالتی احتمالی و گل مردود، منطقی و قابل دفاع بود.