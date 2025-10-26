نمایش درخشان ریکاردو آلوز مقابل پیکان

به گزارش ایلنا، آلوز در طول ۹۰ دقیقه با خلق موقعیت، جنگندگی و دوندگی بالا، یک نمایش سطح بالا در میانه میدان به نمایش گذاشت و نقش کلیدی در پیروزی ۲ بر ۱ شاگردان محرم نویدکیا داشت.

دو ارسال دقیق او باعث شد امین حزباوی در موقعیت گل قرار گیرد و با ضربه سر، گل‌های اول و دوم سپاهان را به ثمر برساند. گل اول حزباوی بدون نیاز به پرش و با فرار از یارگیری حریف و اشاره آلوز، به ثمر رسید و تیمش را پیش انداخت.

در دقایق پایانی، آلوز درگیری کوتاهی با میلاد باقری داشت که منجر به کارت زرد شد؛ اما این اتفاق تمرکز او را بر هم نزد و در ثانیه‌های پایانی با ضربه بغل‌پای فنی توپ را به زیر طاق دروازه گوهری کوبید. تصاویر موجود نشان می‌دهند که توپ ممکن بود از خط عبور کند و گل او ثبت شود.

آلوز حالا به‌عنوان رهبر خط میانی سپاهان شناخته می‌شود؛ او محور حملات تیم است و در خط دفاعی نیز با حضور موثر خود تعادل ایجاد می‌کند. نمایش هجومی و دقیق او، همراه با فرم خوب دیگر بازیکنان خط حمله، نوید یک فصل موفق و نزدیک به فلسفه فوتبالی نویدکیا را به هواداران می‌دهد.

به طور خلاصه، ریکاردو آلوز خریدی فوق‌العاده و مهره‌ای کلیدی برای سپاهان بوده که موفق شده با ترکیبی از دقت، خلاقیت و تجربه، نقش مهمی در پیروزی تیمش مقابل پیکان ایفا کند و به نقطه امید بخش در میانه میدان تبدیل شود.

